Jovem de 18 anos morre em acidente na Avenida Cavalhada, em Porto Alegre 

O acidente aconteceu por volta das 2h desta quinta-feira (17), próximo à Avenida João Salomoni, no bairro Cavalhada. O motorista perdeu o controle do veículo , batendo o Ford Focus preto em um poste.

Além da passageira que estava no banco traseiro e morreu no local, outros dois, um homem e uma mulher, foram retirados das ferragens pelo Corpo Bombeiros e encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro da Capital em estado estável.

O condutor de 22 anos teve ferimentos leves e foi submetido ao teste do etilômetro, que acusou consumo de álcool. Ele foi encaminhado ao Palácio da Policia. Os nomes da vítima e do motorista não foram divulgados.

O poste de energia atingido pelo veículo quebrou e ficou suspenso apenas pela fiação de alta tensão. Um ônibus que fazia a linha Belém Novo e passava pela avenida no momento do acidente enroscou em cabos de telefonia que caíram na via. Uma equipe da CEEE Equatorial realizou o corte dos fios atravessados na pista e o ônibus foi liberado.