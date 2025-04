Incêndio destrói casa e atinge outras duas residências na Ilha dos Marinheiros, em Porto Alegre

Um incêndio consumiu totalmente uma residência de madeira e atingiu parcialmente outras duas, na tarde desta terça-feira (23), na Ilha dos Marinheiros , no bairro Arquipélago, zona norte de Porto Alegre. Ninguém ficou ferido .

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h15min e controlou as chamas após utilizar 4,5 mil litros de água. A ação teve duração de uma hora, segundo a corporação. As causas do incêndio ainda são investigadas.