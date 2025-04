IA para monitoramento e automação na indústria 5.0 marca competição de startups no South Summit

Competição de startups reuniu concorrentes na categoria voltada à indústria 5.0. Duda Fortes / Agencia RBS

O uso da inteligência artificial (IA) para aumentar produtividade, efetividade e automação de empresas dominou a competição de startups focada na indústria 5.0 — fase em que a união entre máquinas, sistemas e humanos são aprimoradas e consolidadas. A disputa ocorreu no palco da arena The Next Big Thing, durante o primeiro dia de South Summit Brazil, na tarde desta quarta-feira (9).

Uma das startups presentes nessa categoria é a Noleak Defence (Brasil), que atua com foco em tecnologia para detecção e prevenção de invasões e outras irregularidades dentro das dependências de empresas. Cofundador e CCO da Noleak Defence, Nicolau Ramalho, destacou que a empresa usa como inspiração um famoso filme do início dos anos 2000, estrelado por Tom Cruise, para desenvolver uma IA que aperfeiçoa o uso de câmeras de segurança.

— Inspirados pelo filme Minority Report, criamos nosso próprio algoritmo. Nossa IA é proprietária, e desenvolvemos ela com a capacidade de aprender sozinha o comportamento de imagem das câmeras de vigilância, em qualquer câmera.

No filme de ficção citado por Ramalho, os crimes são previstos com precisão e uso de tecnologia em uma sociedade futurista. O sistema da Noleak, chamado de Agatha (outra referência à película), permite conexão com qualquer câmera, gerando uma rede inteligente e mais adaptável.

Público acompanhou apresentações na arena The Next Big Thing. Duda Fortes / Agencia RBS

Processos industriais

Outro ponto frequente na competição da categoria Indústria 5.0 foi a automação e o uso de tecnologia embarcada em processos industriais. A startup brasileira Embeddo destacou o uso de dados, internet das coisas e IA na busca por melhor desempenho nas cadeias de produção. Com a união desses três processos, a ferramenta da empresa garante mais efetividade e controle na produção.

— É importante entender uma coisa: nós não apenas fornecemos tecnologia avançada para controlar processos críticos, mas também trabalhamos junto com os clientes para construir o futuro. No setor automotivo, nossa solução já possui diferentes aplicações, como em operação e manufatura — destacou Bianca Reis, representante da empresa na apresentação.

Outras soluções com base em inteligência artificial para monitoramento de produção e prevenção de acidentes, ferramentas para aprimorar a conexão entre itens e equipamentos também foram destacadas no palco do evento.

Pix Force (Brasil), Stepps Tecnologia LTDA (Brasil), MA.IA Solutions (Brasil), TERRAMARES (Brasil), Enline (Portugal), Preto no Branco (Brasil), SST e Altave (Brasil) também participaram da categoria Indústria 5.0.

Essa foi a terceira competição do dia. Mais cedo, ocorreram as disputas nas categorias "Sustentabilidade e Tecnologia Climática" e "Saúde". No ramo de saúde, foram destacadas soluções para conectar médicos e pacientes, avanços em detecção de doenças e melhorias na gestão hospitalar. Ainda nesta tarde, ocorre a disputa na categoria "Enterprise". Na quinta, ocorre a batalha no segmento "Soluções Digitais e Tecnológicas".

A competição

Nessa primeira etapa, as 50 startups finalistas, divididas em cinco categorias, apresentam seus negócios em uma apresentação curta, chamada de pitch, para uma banca de jurados e para uma plateia na arena The Next Big Thing.

Os negócios foram distribuídos em cinco grupos: Enterprise, Digital & Tech Solutions, Health, Industry 5.0 e Sustainability & Climate Tech. Após o fim dessa etapa, existe um pitch final com 10 startups que avançam para a fase final.

Esse processo deve ocorrer na quinta-feira (10). Já as cinco ganhadoras devem ser conhecidas no fim do evento, nas categorias de Melhor Equipe, Mais Escalável, Mais Disruptiva, Mais Sustentável e Winner Global.

Jurados acompanham apresentações de startups no South Summit. Duda Fortes / Agencia RBS