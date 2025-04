Horário de fechamento da Avenida Edvaldo Pereira Paiva muda a partir deste fim de semana

Avenida tem bloqueio no sentido Centro-bairro entre a Rótula das Cuias e o viaduto Abdias do Nascimento. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Avenida Edvaldo Pereira Paiva, junto à orla do Guaíba, em Porto Alegre, será fechada para o trânsito de veículos a partir das 6h30min nestes sábado (12) e domingo (13). O bloqueio, já feito tradicionalmente para que a via seja usada para lazer aos fins de semana, a partir de agora ocorre mais tarde (antes, se iniciava às 6h).

A mudança foi adotada pela Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) após conflitos entre ciclistas e corredores que utilizam a avenida no começo do dia. A decisão foi tomada a partir de diálogo com os grupos.

Os trechos bloqueados ainda serão os mesmos: as faixas nos dois sentidos a partir do Gasômetro até a Rótula das Cuias; e apenas a pista no sentido Centro-bairro até o viaduto Abdias do Nascimento. Quem segue de carro vindo da Zona Sul ainda terá a pista liberada até a Avenida Ipiranga.

Conflito

Com a chamada Avenida Beira-Rio liberada desde cedo, disputavam espaço corredores, que em geral se exercitam em grandes grupos, e ciclistas de alta performance, que se deslocam a altas velocidades.

— Não tem como um pelotão de 30 ciclistas a 35 km/h andar no mesmo espaço que 300 pessoas que estão correndo — explica o ciclista e influenciador Eduardo Macedo, um dos que buscaram a EPTC pedindo a mudança no horário.

Por isso, após o bloqueio da Edvaldo às 6h30min, os ciclistas de velocidade não poderão mais circular nas faixas fechadas.

— Os ciclistas poderão dividir a pista com os carros, como já estão acostumados a fazer. Já era assim na Orla — argumenta o diretor de Operações da EPTC, Carlos Pires.

Cartilha

Além do novo horário, uma cartilha de convívio entre os dois grupos está sendo elaborada. Ela será impressa em panfletos e distribuída na orla do Guaíba. A expectativa é que ela comece a circular no dia 19 de abril. Placas de orientação também serão colocadas em cavaletes, mas ainda sem data definida.

Placa deve ser instalada na Orla, com orientações. EPTC / Divulgação

As orientações já começaram a ser discutidas pelos grupos, mas falta aprovação da EPTC. Veja abaixo algumas das regras sugeridas:

Orientações para ciclistas em geral:

Utilize roupas claras, capacetes, sinalizadores e sempre ter certeza que está sendo visto Reduza a velocidade ao ultrapassar grupos de pedestres ou ciclistas mais lentos Respeite sempre o pedestre e demais usuários da via Faça sinais visuais para mostrar suas pausas e mudanças de direção Ao fazer retornos, reduza a velocidade de forma gradativa. Olhe para ver se tem outras pessoas no caminho e então faça o retorno Permaneça sempre na faixa da direita, junto ao bordo da via, e deixe espaço para os demais usuários

Orientações para ciclistas de velocidade:

Quem treina em alta velocidade deve redobrar a atenção e priorizar os pedestres. Evite a velocidade perto de pessoas a passeio Realize seus treinos nos horários permitidos Ande em linha reta, evite zigue-zage Utilize sempre roupas refletivas, claras e sinalizações piscantes antes de amanhecer Ao fazer retornos, reduza a velocidade de forma gradativas. Olhe para ver se tem outras pessoas no caminho e então faça o retorno Permaneça sempre na faixa da direita, junto ao bordo da via, e deixa espaço para os demais usuários

Orientações para corredores e pedestres: