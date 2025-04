Grupo RBS reafirma parceria na quarta edição do South Summit Brazil

Atrações poderão ser acompanhas pelo público por meio de tela de LED posicionada em frente ao espaço da RBS no cais. Reprodução / Divulgação

O Grupo RBS renova a parceria com o South Summit Brazil, um dos maiores encontros de inovação do mundo. Pelo quarto ano consecutivo, a empresa marcará presença no evento como strategic media partner.

Na edição deste ano, a primeira após a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024, o Grupo RBS reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do Estado. Entre os dias 9 e 11 de abril, no Cais Mauá, em Porto Alegre, um estúdio, montado entre o Market Place e o palco Arena Stage, irá transmitir uma série de programas, como Jornal do Almoço, da RBS TV e Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Haverá uma ampla cobertura editorial nos veículos do grupo e a participação em cinco painéis.

Os mais de 24 mil visitantes esperados poderão conhecer o espaço de dois andares. No andar de cima, serão apresentados programas das rádios Gaúcha, Atlântida, 92, 102.3 e de GZH. As atrações poderão ser acompanhas pelo público por meio de uma tela de LED posicionada em frente ao espaço.

No evento, os telejornais Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço e RBS Notícias farão entradas ao vivo com os destaques da edição. Em GZH, Zero Hora e na Rádio Gaúcha, leitores e ouvintes poderão acompanhar os principais temas debatidos na programação. A Pulso.creators, empresa de marketing de influência da RBS Ventures, ainda fará entrevistas e curadorias de conteúdo com Rafael Martins, colunista de tecnologia e inovação de GZH e CEO da plataforma de educação Share.

Além da cobertura, a RBS terá a presença de acionistas, diretores e líderes entre os painelistas do South Summit. Em sua terceira participação no evento, o CEO da RBS, Claudio Toigo recebe o diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, para falar sobre “A TV do futuro e o futuro da TV:​ como empresas de comunicação, líderes de audiência e mercado, se preparam para a nova era de consumo de conteúdo”. Com mediação do comunicador Luciano Potter, o painel será na sexta-feira (11), às 10h05min, no Arena Stage.

Ainda neste dia, o vice-presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Fernando Tornaim, vai moderar o painel "100 Anos de Histórias", com participação de Anna Cristina Almeida, head de Marca da Globo, e Julia Duailibi​, jornalista da GloboNews. O encontro, que discutirá a estratégia de comunicação dos 100 anos da Globo, ocorre às 14h25min, no Arena Stage.

Na quinta-feira (10), às 17h05min, no palco Demo Stage, será a vez de Mauricio Sirotsky Neto, membro do Conselho de Gestão da RBS e sócio-fundador da RBS Ventures. Sob mediação da jornalista Giane Guerra, ele falará sobre “Media for Equity: Driving Growth Through Strategic Patnerships” com Tito Capitani Gusmão, CEO da Warren Investimentos, uma das empresas investidas pela media capital da RBS. Mauricio também participará de uma agenda exclusiva para investidores discutindo o tema family offices.

A diretora-executiva de Marketing e head do Planeta Atlântida, Caroline Torma, também está entre os palestrantes. Ela participa do painel “Entretenimento com propósito: como contagiar o público com a causa ESG a partir de experiências memoráveis”, ao lado de Rafael Lemos, CEO da uhuu.com, e de Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner, às 17h20min de quarta-feira (9) no palco The Next Big Thing.

Na sexta-feira (11), às 15h15min, no palco Arena Stage, Beto Sirotsky, membro do Conselho de Gestão da RBS, será moderador do painel "The Business of Etertainment in a Tech-Driven World" com Macelo Lacerda, presidente da Manopus, Alex Henning, presidente da Magnopus e Rafael Prikladkicki, presidente da Invest RS.

Já o gerente-executivo de Jornalismo Digital de Zero Hora, Rodrigo Müzell, participará do painel “Comunicação e Inovação: O elo de sucesso dos Ecossistemas - Case do Pacto Alegre” com Ricardo Gomes, head de comunicação do Pacto Alegre, e Guilherme Kolling, editor-chefe do Jornal do Comércio. O bate-papo ocorre às 9h de quinta-feira (10), com mediação da jornalista Bruna Suptitz.

Os patrocinadores do projeto são PUCRS, CREA, SENGE, TOTVS e ITAÚ BBA.



Confira a programação completa da RBS:

Quarta-feira (9)

6h: Entrada ao vivo Bom Dia Rio Grande, da RBS TV

8h10min: Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha

9h40min: Painel “Eletromobilidade: Inovação e sustentabilidade no setor de mobilidade global, com tendências e práticas das cadeias industriais adjacentes​” com moderação da jornalista Marta Sfredo no Arena Stage

10h: Conecte 1ª Edição, da 92

11h45min: Entrada ao vivo Jornal do Almoço, da RBS TV

12h: Summit Talks, de GZH

14h30min: Radar de Inovação, de GZH

15h: Tá Vazando, da Atlântida

17h: ATL Pop Rock, da Atlântida

19h10min: Entrada ao vivo RBS Notícias, da RBS TV

Quinta-feira (10):

6h: Entrada ao vivo Bom Dia Rio Grande, da RBS TV

8h10min: Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha

9h30min: Painel “Da aquisição ao crescimento: escalando negócios existentes por meio dos search funds” com Marina Sirotsky, Board Member Maromar Investimentos,​ no palco Growth Stage

10h: Timeline, da Rádio Gaúcha

11h45min: Entrada ao vivo Jornal do Almoço, da RBS TV

12h: Summit Talks, de GZH

17h30min: Conversas Cruzadas, de GZH

19h10min: Entrada ao vivo RBS Notícias, da RBS TV

Sexta-feira (11):