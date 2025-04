Governo do RS anuncia investimento para construção de 820 casas em Eldorado do Sul

Cheia de maio de 2024 devastou Eldorado do Sul. Duda Fortes / Agencia RBS

O governo do Estado oficializou, nesta quinta-feira (24), a compra de um loteamento privado onde serão construídas 473 casas definitivas no bairro Garden Ville, Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. A expectativa é que essas moradias estejam prontas em cerca de seis meses para receber famílias atingidas pela enchente.

Isso porque a ordem de início das obras deve ser expedida ainda em maio. Depois, são cerca de 120 dias para a instalação das unidades. Também foi anunciado um repasse para que a prefeitura prepare um terreno ao lado desse loteamento, onde mais 170 casas devem ser construídas.

Outras 177 unidades definitivas estão previstas para serem levantadas no bairro Progresso. No total, serão 820 casas no município.

Também no bairro Progresso, agora, estão sendo instaladas moradias provisórias. A expectativa é que 105 famílias passem a morar nesses módulos temporários a partir do próximo mês.

O termo que definia a instalação de moradias provisórias em Eldorado do Sul havia sido firmado em junho do ano passado entre o governo do Estado e a gestão municipal anterior.

Estado anunciou a compra do loteamento privado onde serão construídas 473 casas definitivas no bairro Garden Ville. Gabriela Plentz / Agência RBS

Um impasse sobre o local onde seriam montadas as estruturas atrasou o andamento do projeto, que só agora está sendo concluído. A região chegou a ser atingida pela enchente, mas houve elevação para evitar novos alagamentos.

— Nas próximas semanas, vamos esperar a formalização necessária. No total, entre a aquisição dessa área, preparação do terreno aqui (bairro Garden Ville) e do bairro Progresso e a construção das moradias, estamos falando de R$ 226 milhões que serão investidos para a construção de moradias em Eldorado — explicou o governador Eduardo Leite.

Um levantamento da prefeitura de Eldorado do Sul aponta que 1.982 famílias possuem laudos de casas inabitáveis. O município irá elencar quais delas serão encaminhadas para cada tipo de unidade.

— A prioridade é tirar todo mundo que ainda possa estar em abrigos e aí posteriormente a gente retirar as áreas de risco, que são aquelas comunidades que têm o risco mais iminente, como Vila da Paz, Itaí, Pinheiros e Picada — detalhou a prefeita Juliana Carvalho.