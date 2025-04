Funcionário de atacado de Canoas vai responder por lesão corporal culposa após queda de carga de leite condensado sobre cliente

De acordo com o delegado do caso, Marco Guns, o termo circunstanciado de ocorrência (TCO) será encaminhado até sexta-feira (11) à Justiça. O instrumento serve para registrar ocorrência de menor potencial ofensivo. A pena também é decidida de forma proporcional.

Quanto à responsabilidade do atacado, o delegado afirmou que a apuração deve ser feita pela área cível e trabalhista. Procurado, o Ministério Público do Trabalho afirmou estar acompanhando o caso . Um procedimento para apurar o incidente foi feito, no entanto, devido ao estágio inicial das investigações, nenhuma manifestação será realizada.

Procurada por Zero Hora, a defesa do ex-funcionário, representada pelo advogado Marcos Antonio Hauser informou que ainda não teve acesso ao relatório final do caso, mas que "recebeu a notícia com tranquilidade, considerando as circunstâncias em que ocorreu o acidente". Além disso, afirmou que irá trabalhar pela absolvição do trabalhador.