Evento de degustação reúne até este domingo mais de 200 vinhos naturais do RS no Vila Flores

Uma imersão em sabores e gostos do Sul do Brasil. O Centro Cultural Vila Flores, no Quarto Distrito, em Porto Alegre, recebe o Vinho no Vila Flores. O evento, destinado aos amantes de vinho, reúne, neste ano, mais de 200 rótulos de 26 expositores gaúchos.

A quinta edição acontece neste sábado (5) e domingo (6), das 14h às 20h. A curadoria se destaca pelos rótulos fabricados com a mínima intervenção possível. Os vinhos expostos são produzidos em um processo de vinificação natural, o que resulta em sabores únicos.

O vinicultor Paulo Backes é idealizador do projeto que já está na quinta edição. Denzel Valiente / Agencia RBS

O idealizador do Vinho no Vila Flores é o agrônomo Paulo Backes. Ele, que também é proprietário da Monte Vinhos de Autor — um dos rótulos disponíveis para degustação —, participa do projeto do Centro Cultural Vila Flores desde a criação.

— Fizemos a primeira edição em 2022. Temos produtores de todo o Estado. Tentamos abarcar quase todos os tipos de vinho que existem por aqui. E são mais de 40 tipos de uvas diferentes.

Backes, que prefere ser chamado de vinhateiro, também reforça o crescimento a cada edição. O Vinho no Vila Flores passou a ser realizado em dois dias devido à alta procura. Neste sábado, cerca de 250 pessoas aproveitaram o clima ameno para participar da degustação.

Pioneirismo

Lizete Vicari é pioneira na produção de vinhos naturais no Rio Grande do Sul. Denzel Valiente / Agencia RBS

Um dos rótulos presentes neste ano é da família pioneira na produção de vinhos naturais em solo gaúcho. A Domínio Vicari existe desde 2007 e é comandada pela empresária Lizete Vicari. Ela conta que a criação da vinícola surgiu da união com o filho.

— Eu propus para ele: “E se a gente fechasse a minha garagem e fizesse um vinho puro, sem madeira, sem artifícios?”. Nós morávamos na Praia do Rosa — relembra, bem-humorada.

Hoje, a família vinifica em Monte Belo do Sul, na Serra, e em uma propriedade adquirida em Portugal.

Os produtores também disponibilizam garrafas para compra. No local, há ainda degustação e venda de queijos, além de espaço gastronômico.

