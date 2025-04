"Está na cadeira de rodas", diz cunhada de jovem atingida por uma tonelada de caixas de leite condensado no RS

Carga de leite condensado tinha uma tonelada e era manuseada por meio de uma empilhadeira, que tombou. Reprodução / Redes sociais

A mulher atingida por uma tonelada de caixas de leite condensado em um supermercado de Canoas, na Região Metropolitana, está se recuperando em casa um mês após o acidente. De acordo com a cunhada, a jovem de 19 anos fez uma cirurgia e colocou 12 pinos na região do abdômen.

— Ela está bem, está em casa se recuperando. Está na cadeira de rodas, porque ela não pode andar ainda, em razão dos pinos — comentou a familiar.

O incidente, que aconteceu em 9 de março, foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver um funcionário operando uma empilhadeira, enquanto a cliente passeia pelas gôndolas e observa os produtos. Na sequência, o maquinário tomba e atinge a jovem.

Segundo relato da parente, a vítima também foi submetida a procedimentos em um dedo, nas costas e na clavícula, todas realizadas durante a mesma intervenção cirúrgica.

Funcionário demitido

O homem que manuseava a empilhadeira foi demitido em 20 de março, segundo informou a defesa do suspeito. Em nota, o advogado Marcos Antonio Hauser, responsável pela defesa dele, explicou que o Via Atacadista demitiu o funcionário por justa causa, alegando falha ao manusear o equipamento.

Em nota, o Via Atacadista afirma que o "colaborador envolvido no incidente foi devidamente treinado e capacitado para o manuseio da empilhadeira" e que a empresa segue todas as normas de segurança exigidas.

Conforme o delegado Marco Guns informou na época, um inquérito foi instaurado para apurar se houve imperícia no manuseio do equipamento. Caso haja esse entendimento, o funcionário pode responder por lesão corporal culposa (quando não há intenção de cometer o crime).

Relembre o caso

O caso aconteceu em 9 de março, em Canoas, na Região Metropolitana. Pessoas que estavam em corredores próximos ajudaram a retirar as caixas de leite condensado que estavam sobre a cliente ferida e prestaram socorro a ela. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

A mulher atingida foi encaminha ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre e, posteriormente, transferida para o Hospital São Lucas da PUCRS, com os custos arcados pelo Via Atacadista.

Nota de defesa do funcionário

Diante das manifestações de ódio que o investigado pelo envolvimento no incidente que ocorreu nas dependências do supermercado Via Atacadista vem sendo alvo nos últimos dias, especialmente nas redes sociais, a defesa técnica vem prestar ao público em geral e à vítima e seus familiares em particular, os seguintes esclarecimentos:

De início cumpre ressaltar que o investigado é pessoa trabalhadora, honesta, pai de família, sendo que o incidente que acabou por provocar lesões na vítima não decorreu de sua vontade, mas sim de um infeliz incidente no qual se viu envolvido.

Além disso, apesar de ainda estar muito abalado emocionalmente não só pelo ocorrido, mas também com os ataques do qual vem sendo alvo, o investigado está colaborando com a Polícia Judiciária para esclarecer a dinâmica dos fatos e assim permitir sejam apuradas as causas do acidente, tanto é verdade que recentemente prestou depoimento e respondeu a todos os questionamentos que lhe foram formulados pela Autoridade Policial responsável pela investigação.

Outrossim, cumpre trazer ao conhecimento de todos que o trabalhador envolvido neste incidente estava, naquele momento, exercendo função diversa daquela para a qual foi originariamente contratado, sendo que movimentou a carga atendendo em razão de não haver, no dia e horário dos fatos, nenhum colaborador que tem por atribuição precípua fazer a movimentação das cargas.

Também há que se observar que o treinamento oferecido ao trabalhador para operar o equipamento além de ser insuficiente, foi ministrado há mais de 2 anos, sem que fosse disponibilizado qualquer curso de reciclagem posterior a isso.

Além disso, ao que tudo indica, o equipamento disponibilizado para movimentar o palete de leite condensado também não se mostra o mais adequado para aquele tipo de movimentação em razão do peso da carga, o que pode ter sido causa determinante para o acidente.

Por fim, renovamos nossa confiança no trabalho da Polícia Judiciária, com a certeza de que ao final da investigação serão apontadas as reais causas de tão lamentável acidente.Marcos Antônio Hauser, advogado de defesa.

Nota do Via Atacadista

O Via Atacadista esclarece que o colaborador envolvido no incidente foi devidamente treinado e capacitado para o manuseio da empilhadeira. Os treinamentos da empresa são ministrados por profissionais qualificados e seguem todos os protocolos de segurança exigidos pelas normas regulamentadoras.