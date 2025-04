Escolas municipais de Porto Alegre dão início à campanha de vacinação de crianças na rede infantil

— Hoje eu vim pegar o meu neto e aproveitei. É bem importante ele tomar a vacina para prevenir todas as doenças — afirmou Mariovani Santos Ribeiro, avó de um menino de três anos, estudante na Escola de Ensino Infantil Brizollinha, no bairro Vila Nova.

Na escolinha do bairro da zona sul de Porto Alegre, a vacina foi aplicada na tarde desta segunda por funcionários da Clínica da Família Primeiro de Maio. Os pais foram avisados, pela direção, via grupo de Whatsapp que a ação duraria apenas um dia. A adesão foi considerada positiva.

Estratégia de Vacinação nas Escolas 2025

Neste ano, o Rolê da Vacina se articula à Estratégia de Vacinação nas Escolas 2025, promovida pelo Ministério da Saúde em parceria com o Programa Saúde na Escola, com a meta de imunizar 90% dos estudantes da educação básica. A maior preocupação é com doenças que voltaram a circular no país.