É possível lucrar sendo sustentável? South Summit debate como transformar boas práticas em aumento de receitas para empresas

Painelistas discutiram como aliar lucro a práticas ambientais. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As estratégias e caminhos para promover desenvolvimento sustentável nas mais diversas cadeias da sociedade foram o foco de um dos debates no segundo dia de South Summit Brazil 2025, na manhã desta quinta-feira (10). Uma das principais dúvidas dos empresários em um contexto cada vez mais marcado por avanço de boas práticas sustentáveis e sociais é como aliar esse processo à redução de custos e aumento de receitas.

Para a fundadora e CEO da OMA Ativos Ambientais, Juliana Rolla De Leo, a sustentabilidade pode, de fato, levar receitas de forma consistente para as organizações, desde que se entenda esse processo de maneira sistêmica.

— Como que a gente gera receita para as empresas? Uma organização tem diversas oportunidades de redução de custos e de emissões a partir da própria operação. A gente identifica quais são essas lacunas e oportunidades e passamos a desenvolver projetos que possam vir a, pelo menos, neutralizar as emissões das atividades da empresa ou até mesmo a gerar créditos, sejam eles de carbono ou de plástico, por exemplo — sugere.

Juliana participou do painel "How Companies Are Turning Sustainability into Profit" (Como as empresas estão transformando a sustentabilidade em lucro). A mesa foi mediada pelo cofundador e CEO da Greener, Claudio Olimpio, e contou com a participação do CEO da Junior Achievement Brasil, Alexandre Mutran, e do CEO da Prospera, Marcelo Freitas.

Juliana complementou, destacando a importância de unir educação e desenvolvimento local dentro desse processo, além de realizar um engajamento real para maior efetividade na missão.

Foco na educação

Outro ponto citado com destaque no debate foi a importância de aliar práticas sustentáveis ao ensino. O CEO da Junior Achievement Brasil destacou que a educação é um dos pilares mais importantes, mas não o único. Sustentabilidade é mudança de mentalidade, com diversos atores da sociedade atuando nesse movimento, segundo Mutran.

— Chegar nas comunidades, chegar nas populações e levar para a educação — seja do ensino fundamental, médio ou até o ensino superior —, um complemento que o público da escola ainda não tem: de trabalhar a importância da bioeconomia, das cadeias, da circularidade. Isso é fundamental — diz.

Para Mutran, é importante fazer as pessoas entenderem que existem recursos que podem ser aproveitados mantendo a biodiversidade e a floresta em pé.

Papel do consumidor

Além de todo esse processo, que inclui promover a sustentabilidade desde a base, com fomento no ensino, e na mentalidade das empresas e da sociedade, é preciso fazer esse desenvolvimento chegar ao consumidor final.

O CEO da Prospera, Marcelo Freitas, destacou um projeto da empresa que promove uma moeda verde digital, composta por energia e carbono. Freitas também destacou a importância de unir esforços para o avanço efetivo na sustentabilidade.

— No final do dia, quando a gente fala que US$ 1 trilhão é o número necessário para resolver o problema da mudança climática, basta que 1% de todas as receitas que todas as empresas geram no mundo se transforme em loyalty verde, que recompensam e geram benefícios para nós e para o planeta, para a gente conseguir resolver o problema climático global.

Público acompanhou discussão sobre educação e promoção da sustentabilidade. Mateus Bruxel / Agencia RBS

