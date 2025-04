Cruz da primeira missa celebrada no Brasil, em 1500, estará em Porto Alegre na Sexta-Feira Santa

Feita de ferro fundido, cruz histórica tem aproximadamente 40 centímetros de altura. Tesouro Musé da Sé de Braga / Divulgação

A próxima Sexta-Feira Santa (18) será especial em Porto Alegre. Isso porque a capital dos gaúchos receberá uma hóspede histórica que marcou um importante momento do cristianismo no Brasil: a cruz utilizada na primeira missa celebrada no país, em 26 de abril de 1500 — há 525 anos.

O histórico item será exposto aos fiéis na Catedral Metropolitana de Porto Alegre, em dois eventos durante a tarde. O cardeal dom Jaime Spengler conduz a Celebração da Paixão do Senhor, às 15h. Mais tarde, a partir das 18h, um procissão parte da Basílica Nossa Senhora das Dores e da Paróquia Nossa Senhora da Conceição em direção à Catedral.

"Em 2024, o povo do Rio Grande do Sul sofreu com a tragédia das fortes chuvas que caíram sobre a região e resultaram em enchentes devastadoras (...) Para estar junto ao povo gaúcho que enfrentou sofrimentos no ano passado, assim como Jesus Cristo junto à Cruz, a Peregrinação da Cruz da Primeira Missa no Brasil visitará o Rio Grande do Sul na Sexta-feira Santa", explicou em nota a organização do evento.

Preservada no Museu da Sé de Braga, em Portugal, a cruz chegou ao Brasil na segunda-feira (14) para uma série de celebrações em razão da Semana Santa. A peregrinação passou por cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro antes de chegar a Porto Alegre.

— Receber, em Porto Alegre, na Sexta-feira da Paixão, a cruz original da primeira missa nestas terras de Santa Cruz, representa uma oportunidade privilegiada para fazer memória dos inícios do processo evangelização entre nós. Creio também, poder ser uma oportunidade para recordar os inúmeros mártires que, à causa da fé, colaboraram ativamente para anunciar o Evangelho do “homem que passou por entre nós fazendo o bem — explica dom Jaime.

De acordo com o cardeal, a Sexta-feira Santa é uma celebração litúrgica marcada pela sobriedade, despojamento e simplicidade:

— Numa sociedade como a nossa, marcada por escandalosa desigualdade, violência e falta de oportunidades de vida digna para todos, celebrar a Paixão e Morte do Senhor é oportunidade para renovar o empenho pessoal no combate a tudo que fere a beleza vista pelo Criador em todas coisas na sua origem — completa dom Jaime.

História da cruz

Produzida em Portugal, a cruz mede aproximadamente 40 centímetros de altura e é feita de ferro fundido. O histórico objeto religioso não tem ornamentos.

Ela chegou ao Brasil acompanhada de membros da Igreja Católica que acompanharam Pedro Álvares Cabral na expedição às Américas. Não há registros históricos que expliquem com clareza a trajetória da cruz no país antes do retorno a Portugal.

No entanto, um trecho de uma carta de Pero Vaz de Caminha cita a cruz. Ele refere-se à primeira missa celebrada no Brasil. "E no fim tratou da nossa vida, e do achamento desta terra, referindo-se à cruz, sob cuja obediência viemos, que veio muito a propósito, e fez muita devoção".

Reencontro com o Brasil

Batizado como Brasil com Fé — Celebrando 525 anos da Primeira Missa no Brasil, o evento é promovido pelo Movimento Brasil com Fé, o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e o Instituto Redemptor. Esta é a primeira vez que a relíquia retorna ao país.

Leia Mais Calendário de abril: veja os feriados e pontos facultativos do mês

"(A cruz) transcende seu significado religioso, simbolizando amor, união e interconexão entre os povos. Neste Ano Jubilar, marcado pela esperança e desejo de renovação, a peregrinação desta cruz une o passado e presente, reforçando valores de fraternidade e celebrando a rica diversidade cultural e espiritual", diz nota do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor.

Após a passagem pela Capital, o histórico item cristão ainda segue para celebrações na Bahia, no Pará e no Distrito Federal. A cruz retorna para Portugal em 27 de abril, para ser novamente exposta no Museu da Sé de Braga.

Primeira missa no Brasil

Às margens da praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, na Bahia, em 26 de abril de 1500, foi celebrada a primeira missa no Brasil. Conduzida pelo frei Henrique de Coimbra, a celebração reuniu povos originários que habitavam a região e portugueses que haviam chegado recentemente ao país, em caravelas.

Cruz da primeira missa em Porto Alegre

Celebração da Paixão do Senhor, presidida pelo cardeal Dom Jaime Spengler

Quando : sexta-feira (18), às 15h

: sexta-feira (18), às 15h Onde: Catedral Metropolitana de Porto Alegre (Rua Duque de Caxias, 1.047, Centro Histórico)

Procissão

Quando: sexta-feira, a partir das 18h

sexta-feira, a partir das 18h Pontos de saída: Basílica Nossa Senhora das Dores (Rua dos Andradas, 587, Centro Histórico) e Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Avenida Independência, 230, bairro Independência)

Basílica Nossa Senhora das Dores (Rua dos Andradas, 587, Centro Histórico) e Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Avenida Independência, 230, bairro Independência) Encontro: Catedral Metropolitana de Porto Alegre (Rua Duque de Caxias, 1.047, Centro Histórico).