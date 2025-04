Corpo carbonizado é encontrado dentro de casa incendiada em Porto Alegre

Um cadáver foi localizado no interior de uma residência , atingida por um incêndi o de grandes proporções na manhã desta quarta-feira (30). A casa ficava na Rua João Moreira Maciel, na zona norte de Porto Alegre.

O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros. O combate ao incêndio se iniciou às 7h52 minutos e mobilizou dois caminhões do Corpo de Bombeiros. Às 9h50min, já durante o trabalho de rescaldo , a corporação localizou o cadáver em meio aos destroços.

A Brigada Militar e a Polícia Civil foram acionadas. Conforme moradores do entorno, um homem morava sozinho na residência, mas ele não estaria em casa no momento do incêndio.