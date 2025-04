Conta de água ficará mais cara a partir de maio em Porto Alegre

A conta de água ficará mais cara em Porto Alegre. Na sexta-feira (4), a prefeitura definiu os novos índices de reajuste das tarifas do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). A informação foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Município. Conforme decreto, o aumento será de 6,58% na categoria residencial e começará a ser aplicado no dia 4 de maio.