Conheça as cinco vencedoras da competição de startups do South Summit Brazil 2025

Premiação aconteceu na cerimônia de encerramento do evento. Renan Mattos / Agencia RBS

O South Summit Brazil anunciou, na tarde desta sexta-feira (11), as cinco vencedoras da competição de startups, edição 2025. Os grandes campeões foram divulgados na cerimônia de encerramento do evento, no palco Arena.

O prêmio Global Winner, com maior destaque, ficou com a Atacama Biomaterials, do Chile. José Antonio González Rojas, COO (chief operating officer) da startup destacou que o reconhecimento vai ajudar a difundir o trabalho da empresa, focada em desenvolver biomassa sustentável como alternativa a plásticos convencionais:

— Este prêmio vai ajudar a Atacama a ter aliados e maior difusão na área da sustentabilidade. E também nos vai ajudar na mudança de paradigma que queremos ver na sociedade.

A gaúcha Jusfy venceu na categoria Mais Escalável. A Nanogrow Biotec, do Uruguai, levou o troféu de Mais Disruptiva, e a brasileira Altave ganhou como melhor equipe. A distinção de Mais Sustentável ficou com a também brasileira Umgrauemeio.

CEO da Umgraumeio, Rogério Cavalcante, citou os desafios enfrentados por quem quer empreender e entrar no mundo da inovação e as oportunidades geradas a partir da distinção:

— São anos de trabalho, e o mundo de startup agora parece ser glamouroso, mas é marcado por muito esforço e muito sacrifício. E quando você vê o reconhecimento de uma ideia, de um projeto por um público tão importante, com tamanha relevância, isso só dá motivação pra gente continuar. Sem contar que atrai o interesse em grupos cada vez maiores, que fazem a gente poder alcançar mais pessoas com a nossa solução.

O Grupo RBS marca presença na quarta edição do evento como Strategic Media Partner.

A competição

Na primeira fase, as 50 startups finalistas, divididas em cinco categorias, mostraram seus negócios em uma apresentação curta, chamada de pitch, para uma banca de jurados e uma plateia na arena The Next Big Thing. Os negócios foram distribuídos em Enterprise, Digital & Tech Solutions, Health, Industry 5.0 e Sustainability & Climate Tech.

Na quinta-feira, foram anunciadas as duas vencedoras em cada uma dessas categorias. Com isso, essas startups passaram para a grande final, realizando mais um pitch no mesmo dia.

Nesta sexta-feira, durante a cerimônia de encerramento do South Summit, foram divulgadas as grandes vencedoras.

As vencedoras da edição 2025

Global Winner

Atacama Biomaterials (Chile)

Startup apresenta soluções ecológicas para embalagens. Renan Mattos / Agencia RBS

A startup usa robótica e inteligência artificial para criar e desenvolver biomassa sustentável como alternativa a plásticos convencionais. A empresa busca aprimorar e acelerar soluções ecológicas para embalagens e outros itens usados pelas empresas nas cadeias de produção.

Mais Disruptiva

Nanogrow Biotech (Uruguai)

Startup desenvolve tratamentos com anticorpos. Renan Mattos / Agencia RBS

A empresa oferece tratamentos biológicos baseados em anticorpos mais avançados. Com tecnologia mais efetiva, esse procedimento permite tratamentos mais seguros e eficazes para uma série de doenças, abrindo um leque maior para a indústria farmacêutica.

Mais Sustentável

Umgrauemeio (Brasil)

Empresa brasileira foca em minimizar danos por incêndios em vegetação. Renan Mattos / Agencia RBS

A startup brasileira Umgrauemeio oferece plataforma baseada em dados e inteligência artificial para detectar e minimizar danos causados por incêndios florestais e em plantações. A empresa realiza isso por meio do uso de sensores, IA e imagens de satélite, o que permite monitoramento de grandes áreas em tempo real.

Melhor time

Altave (Brasil)

Startup apresentou solução para monitoramento de áreas. Renan Mattos / Agencia RBS

A startup usa sensores, dados e tecnologia voltada para monitoramento de áreas, com solução que pode ser aplicada em diversos segmentos, como segurança pública, defesa e monitoramento ambiental.

Mais Escalável

Jusfy Serviços de Internet LTDA (Brasil)

Gaúcha Jusfy tem solução voltada ao meio jurídico. Renan Mattos / Agencia RBS