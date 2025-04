Conclave deve escolher papa "que saiba ler os sinais dos tempos", diz cardeal arcebispo de Porto Alegre

O arcebispo metropolitano de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), cardeal dom Jaime Spengler , declarou nesta segunda-feira (21) que o papa a ser nomeado após a morte de Francisco deverá levar adiante os principais legados do argentino — responsável por dar ares mais progressistas à Igreja Católica.

O arcebispo afirmou que o Pontífice argentino deixa um colégio de cardeais, grupo responsável pela escolha do próximo nome, mais plural e representativo do mundo atual. Embora tenha evitado citar candidatos favoritos, dom Jaime declarou apostar em um escolhido de consenso.

— Não esperem que escolham alguém melhor (do que os outros), mas que saiba ler os sinais dos tempos e dar as respostas aos novos desafios.

Dom Jaime concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (21), na Cúria Metropolitana de Porto Alegre, ao lado de uma foto do papa Francisco. O cardeal já arrumava as malas para viajar rumo ao Vaticano, onde deverá participar do conclave como um dos 135 votantes (com menos de 80 anos). Ele deve embarcar nesta terça (22).