Como saber se o peixe está fresco e é de qualidade? Veja o que levar em conta na hora de escolher

Com a proximidade da Sexta-Feira Santa, a procura por peixes frescos ou congelados fica mais intensa por quem segue a tradição da data. A escolha desses produtos exige atenção do consumidor, que deve observar as condições do estabelecimento e também as características do peixe.

Na última segunda-feira (15), por exemplo, uma operação integrada do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e outros órgãos apreendeu 6,2 toneladas de carnes e pescados impróprios para o consumo no Mercado Público de Porto Alegre

Zero Hora consultou as veterinárias Denise Garcia, chefe do Serviço de Vigilância Sanitária de Porto Alegre, e Bianca Crauss Bolsson, técnica do Setor de Alimentos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), para entender como o consumidor pode avaliar se o pescado que está comprando é fresco e de qualidade. Para isso, foram considerados os peixes inteiros recém abatidos, os filés expostos e os congelados.

Peixe inteiro

O peixe recém abatido em sua forma inteira é uma das principais ofertas nas feiras do peixe e peixarias ao redor do Brasil. De acordo com as especialistas, há aspectos visuais que indicam o quão fresco ele está, permitindo uma escolha mais consciente pelo consumidor:

A carne do peixe precisa estar firme. A pessoa pressiona levemente o dedo no insumo e ele retorna rapidamente para o estado original

Escamas brilhantes e bem aderidas na pele

Brânquias e guelras vermelhas

Olhos brilhantes e salientes

Odor suave, característico de pescados. Não pode ser fétido.

É importante destacar que os pescados precisam estar posicionados e cobertos em uma quantidade abundante de gelo no balcão para melhor conservação.

— A legislação exige que essas peças estejam expostas na temperatura próxima de 0ºC. Se o pescado é fresco, além da temperatura, se exige uma quantidade abundante de gelo para manter a umidade — aponta Bianca.

Filé de peixe

As peças de peixes já cortadas, expostas no balcão, também apresentam aspectos a serem levados em consideração:

A carne do peixe precisa estar firme

Cor uniforme, condizente com a espécie

Odor suave, característico de pescado

A espécie precisa estar identificada na frente do produto

Consumidor deve ter acesso a informações sobre a procedência do insumo

Diferente dos peixes inteiros, Denise Garcia aponta que as peças filetadas precisam ser mantidas em uma temperatura de -0,5ºC nos balcões de exposição. Contudo, a exigência da cobertura de uma quantidade abundante de gelo segue valendo.

Congelados

No caso dos congelados, armazenados em congeladores das peixarias e supermercados, o consumidor consegue avaliar a qualidade do peixe a partir de tais aspectos:

A carne precisa estar rígida, dura. O peixe não pode apresentar qualquer parte amolecida

Não pode haver acumulo de cristais de gelo na parte interna da embalagem. A presença pode indicar que houve uma variação de temperatura e até um recongelamento

Embalagem deve conter selo de inspeção, podendo ser do Serviço de Inspeção Federal (SIF), do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

Deve apresentar data de fabricação e de validade

Cuidado com o local de compra

A veterinária Bianca Crauss Bolsson orienta que as pessoas busquem peixarias de confiança e que façam boas práticas de higiene. Presença de moscas, odores fortes, colaboradores sem uniforme e falta de transparência de informações podem ser indicativos que o local não seja o mais confiável para a garantia da qualidade e da segurança do alimento.

Além da procedência, Denise Garcia pontua que o cuidado com o armazenamento e o manejo em casa é outro aspecto necessário. No caso dos pescados inteiros ou filés, o peixe deve ser mantido resfriado até a hora do consumo.

A preparação deve ser feita o quanto antes. Os congelados devem ser descongelados conforme as indicações descritas na embalagem e devem ser preparados logo em seguida. Ou seja, eles não podem ser recongelados.

