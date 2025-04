Como Porto Alegre se transformou num polo de inovação, empreendedorismo digital e de tendências

Instituto Caldeira, no Quarto Distrito, é um hub de inovação na Capital. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A presença de grandes nomes da inovação e da tecnologia mundial no South Summit transformaram Porto Alegre em um polo de discussões sobre empreendedorismo digital, tendências para o futuro e vitrine onde novas startups se apresentam a investidores e possíveis parceiros. Esse conjunto de atrativos repercute ao longo do tempo por meio de conexões, negócios posteriores e cria uma ampla rede de apoio ao segmento.

O ecossistema de inovação gerado pelo South Summit estimulou os porto-alegrenses a investirem no setor. Entre 2022 e 2023, apenas um ano após a estreia do South Summit na capital gaúcha, a cidade avançou 25 posições no Índice Global de Ecossistemas de Startups, publicado pela consultoria Startupblink, alcançando o 215º lugar do mundo entre os municípios que mais fomentam o setor.

Networking, parcerias e captação de recursos

Para o superintendente de inovação e desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc, Jorge Audy, o evento assumiu um papel importante como um ponto de convergência de parceiros de maior porte com empreendedores, assim como de empresas e universidades.

— Isso se reflete em oportunidades de acesso a investimento e insere as startups no cenário global de empreendedorismo e inovação — avalia Audy, que esteve, em março, na Polônia, em convênio assinado no evento de 2024 com foco na entrada de empresas brasileiras e polonesas nos mercados europeu e latino-americano.

Secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto narra que um conjunto de startups colaborou em diferentes frentes durante a enchente e acabaram tendo um diferencial importante no mercado.

— Queremos atrair e mapear startups ligadas a questões de clima e com foco na prevenção — antecipa o secretário.

Carlos Aranha, gerente de Inovação do Sebrae, presente no Instituto Caldeira, afirma que estar inserido nesses ambientes ajuda a impulsionar negócios da fase inicial à etapa de escala.

— Estarmos no South Summit nos permite conectar empreendedores com as tendências mundiais em negócios e gerar oportunidades que impulsionam o ecossistema de todo o Estado. Preparamos empreendedores para esse momento, e para outros, com mentorias, capacitação e articulação para networking — explica Aranha.

Luiz Carlos acredita que o South Summit e a presença de atores potentes do setor nacional e internacional da inovação em Porto Alegre permite não apenas jogar uma lente de aumento na cidade, mas inseri-la na agenda dos investidores.

— Cada nova edição é um momento de avaliar os avanços na área de inovação gaúcha e também projetar novas metas e articular ações para o setor, incluindo editais — pondera o secretário, incluindo parceria com entidades como o Sebrae RS.

Inserção no ecossistema global

Ao sediar o evento empresas, universidade e governo têm acesso mais direto e simplificado a especialistas, gestores de fundos de investimento e pesquisadores.

Contatos e conexões feitas durante o evento, dentro e fora do Cais Mauá, podem ser o início de novas parcerias futuras e não apenas no período do evento.

Como referência no mapa da inovação mundial – ao reunir executivos, pesquisadores, investidores e empreendedores –, Porto Alegre ganha diferencial na captação de investimentos, projetos e novos negócios.

A oportunidade de conhecer mais profundamente a área, conversar com quem já atua no setor e receber mais informações relativas ao tema, cria um nova perspectiva de negócio e estimula quem já tinha projetos na área a implementá-los.

A diferença em números