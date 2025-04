BarraShoppingSul está com apenas 13 espaços para lojas desocupados. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Até agosto, o BarraShoppingSul, na zona sul de Porto Alegre, ganhará sete novas marcas. As apostas são nos segmentos de gastronomia e de moda, informou a superintendente Stela Parenza à reportagem de Zero Hora.

Hoje, o shopping está com apenas 13 pontos vazios, sendo que alguns deles já estão sendo negociados. A taxa de ocupação do empreendimento está em 97,5%.

Quais as sete novas marcas do BarraShoppingSul?

Camarada Camarão

Uma das novidades para este ano é a chegada da rede Camarada Camarão, de Pernambuco. A empresa investirá R$ 6 milhões na unidade, sua 32ª no país e a primeira no Sul.

A marca está ocupando um grande espaço de 1,4 mil metros quadrados junto a uma das entradas do shopping. Este ponto foi deixado recentemente pelo Applebees, que se transferiu para o Baixo Barra, ainda no empreendimento, em uma loja que era do restaurante Solos.

O restaurante terá capacidade para 230 clientes e 100 funcionários. O cardápio reúne receitas do litoral do Nordeste, com camarões, peixes, lagostas e frutos do mar frescos, preparados com temperos típicos.

— Depois de consolidarmos a nossa presença em vários estados, damos agora o primeiro passo no Sul do Brasil, trazendo a riqueza da culinária nordestina e o sabor inconfundível dos nossos frutos do mar aos gaúchos — diz o CEO da rede, Sylvio Drummond.





Nathan's Famous

A marca Nathan's Famous, de cachorros-quentes, abrirá uma operação na praça de alimentação. Também será sua primeira unidade no Sul do Brasil. A empresa foi criada em 1916 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

Hoje, a rede possui mais de 240 estabelecimentos distribuídos em 23 estados norte-americanos e em 15 países ao redor do mundo. No Brasil, tem lojas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

Quiero Café

Também do ramo de gastronomia, o Quiero Café, de Lajeado, instalará uma cafeteria no primeiro piso do BarraShoppingSul, ao lado da Borelli, de gelatos. A nova loja é uma franquia de 70 metros quadrados, com 44 lugares para clientes, informa o sócio fundador da marca, Matheus Fell. A obra começa em maio e ficará pronta até agosto.

— A chegada ao Barra veio através de um relacionamento com a Multiplan, pois abrimos recentemente uma unidade no ParkShopping Canoas. Será a nossa terceira loja em shopping center. A marca está se fortalecendo em Porto Alegre e região — diz Fell

Hoje, o Quiero Café está com 69 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, sendo 56 delas franquias. O investimento para abrir uma operação da marca parte de R$ 600 mil.

Para fechar as novidades de gastronomia no shopping, o restaurante Eat Kitchen chega ao Baixo Barra. A rede tem unidades no Cais Embarcadero e no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e também em Novo Hamburgo.

Loja do Quiero Café no ParkShopping Canoas, inaugurado em março, servirá como modelo para unidade do Barra. Quiero Café / Divulgação

Mais marcas

Uma das apostas da gestão do BarraShoppingSul é em um "corredor de moda" que está se formando no primeiro piso do empreendimento, próximo ao cinema. As aberturas mais recentes foram das grifes Hugo Boss e Lacoste, de roupas masculinas.

Uma das próximas novidades é a Vans, criada nos Estados Unidos e que vende produtos focados no público skatista. A marca ocupará um espaço de 100 metros quadrados em frente à Renner, que foi deixado pela Taco, também de roupas. Em Porto Alegre, a Vans já possui uma loja no Shopping Iguatemi, onde vende camisetas, meias, tênis e acessórios.

Para o público feminino, também se somam ao BarraShopping a Beleza na Web, de cosméticos, e a Lez A Lez, de roupas, que também tem loja no Iguatemi.

— Estamos trabalhando muito para fortalecer nosso mix de moda. É a nossa aposta. Sentimos que o público quer isso, é onde a venda mais cresce — diz a superintendente do shopping, Stela Parenza.

No primeiro trimestre deste ano, o BarraShoppingSul registrou crescimento de 8% em vendas na comparação com o mesmo período de 2024, informa Stela.

Superintendente do BarraShoppingSul, Stela Parenza. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Reforma de lojas

Além das aberturas de lojas, os inquilinos mais antigos do BarraShopping também preparam grandes reformas em seus espaços. Um deles é a Renner, que está no empreendimento desde sua inauguração, em 2008. Trata-se de uma das maiores operações âncoras, junto com o Carrefour. São dois andares, somando 4 mil metros quadrados. Haverá troca do piso, da fachada e dos provadores. Não será necessário fechar a unidade durante a obra, pois ela será feita em partes.

Leia Mais Perto de shopping e com conceito europeu, banca de 1919 terá sua terceira loja fora do Mercado Público

O Cinemark também passará por reformas, mas apenas no saguão de entrada, pegando a parte onde os clientes compram ingressos e a bomboniere. O letreiro também será trocado para se atualizar à nova identidade visual da marca. Nas oito salas de cinemas, carpetes serão trocados. As obras começam em junho, avisam funcionários da unidade.

E, nos planos do Grupo Press, está reformar sua cafeteria no BarraShoppingSul, instalada no primeiro andar do empreendimento, também desde a inauguração. Ainda não há data para isso ser feito. Segundo a CEO do grupo, Carla Tellini, a intervenção ocorrerá para atualizar a unidade aos novos padrões arquitetônicos da marca, que acaba de entrar no ramo das franquias.

De acordo com a superintendente do BarraShopping, está previsto em contrato que as lojas devem fazer reformas a cada cinco anos. A mais recente intervenção foi na loja d'O Boticário, no primeiro piso.

— Reformar as lojas é muito importante para um shopping. Pelas experiências que tivemos, vimos que a reforma de uma loja faz a venda desta unidade crescer, em média, 20% — diz Stela.

Aliás, o próprio shopping passa por reformas de tempo em tempo. Recentemente, uma escada que ligava o primeiro ao segundo piso foi retirada para dar mais visibilidade às lojas. Segundo a gestão, esse equipamento era pouco utilizado pelos frequentadores. No segundo semestre, o shopping também ganhará novo mobiliário e paisagismo nos corredores.

