Sebastião, da raça border collie, tem dois anos de idade e pelo nas cores preto e branco. Nathalia Fritsch / Arquivo Pessoal

Mais de mil pessoas estão mobilizadas para encontrar um cachorro que está desaparecido desde a semana passada. Sebastião, da raça border collie, tem dois anos de idade. Na terça-feira (8) passada, fugiu de uma petshop no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Segundo a tutora, Nathalia Fritsch, por volta das 9h20min daquele dia, o cão entraria em uma van que o levaria a uma creche para animais de estimação, quando se soltou da coleira e saiu correndo.

Sebastião visitava com frequência a petshop Pet Dreams, que fica na Rua Anita Garibaldi. No momento em que o cão fugiu, Nathalia ainda estava no local enquanto pedia um carro por aplicativo. A tutora mora na região, onde também passeava com o animal de estimação pelo menos três vezes ao dia.

— O funcionário que o atendeu era novo. Ele (Sebastião) se assusta com quem não conhece. Forçou a coleira, se soltou e ninguém conseguiu alcançar. Ele era acostumado a andar sem coleira nas praças. Era só eu gritar que ele voltava, mas o motorista também saiu correndo, o que parece ter apavorado ele — conta Nathalia, que é médica e tem 28 anos de idade.

Após 20 minutos correndo atrás do cachorro, Nathalia e o funcionário da petshop o perderam de vista. O cão foi visto por último no Parque Moinhos de Vento, o Parcão, onde costumava passear.

— Fiquei com medo de ele ser atropelado. Saí correndo, mas não o encontrei. Pensei até que tivesse tentado voltar para casa, mas também não estava lá — completa a tutora.

A fuga foi registrada por câmeras de segurança (veja abaixo). Nas imagens, cedidas pela petshop, é possível ver Sebastião em disparada, se soltando da coleira, enquanto o funcionário corre atrás do cão. O estabelecimento auxilia nas buscas com os vídeos e a distribuição de panfletos.

Mobilização

Desde o desaparecimento de Sebastião, centenas de pessoas se mobilizaram para encontrá-lo. Tudo começou com os amigos de Nathalia divulgando o sumiço nas redes sociais. Um grupo no WhatsApp foi criado, com 1.024 pessoas — o limite máximo de usuários permitido pela plataforma. Às 23h da segunda-feira (14), mais de 30 pessoas compartilharam suas localizações enquanto procuravam pelo animal de estimação.

A busca tem acontecido, principalmente, nos bairros Moinhos de Vento, Santana, Auxiliadora, São Geraldo e Floresta. Nathalia diz que a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) está ajudando a procurá-lo com as câmeras que a prefeitura tem espalhadas pela cidade. Além disso, a tutora conta com uma rede de apoio formada por entregadores de moto, taxistas, motoristas de aplicativo e catadores de lixo.

— A grande maioria das pessoas que está ajudando eu nem conheço pessoalmente. Estabelecimentos estão fornecendo panfletos, inclusive a petshop. Meu WhatsApp está uma loucura. Ganhei quase 5 mil seguidores no Instagram, não estou conseguindo responder todo mundo. Me comovo com tanta ajuda — diz a tutora.

A tutora Nathalia Fritsch e Sebastião, que desapareceu na terça-feira (8) passada. Nathalia Fritsch / Arquivo Pessoal

Como identificar

Com pelo nas cores preto e branco, Sebastião é castrado e tem um microchip inserido nele com suas informações, mas sem rastreamento. No momento em que fugiu, ele ainda usava uma coleira em formato de osso com o nome da tutora e o contato dela gravados.

— Por mais que a gente esteja com um alcance muito grande pelo Instagram, tem muitas pessoas em Porto Alegre que não conhecem a história. Alguém pode ter pego ele por pena, achando que é um cachorro de rua perdido. Existe também um comércio ilegal de cachorros, alguém pode estar sendo vítima tanto quanto eu por ter pagado por um cachorro que já tinha dono — diz Nathalia.