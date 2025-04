Cerca de 200 animais resgatados durante a enchente  em Porto Alegre seguem em quatro abrigos licenciados

No auge da enchente, 2,9 mil animais foram resgatados na Capital. Julio Ferreira / Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Divulgação

Quase um ano após a enchente de 2024, dos 2,9 mil animais resgatados em Porto Alegre, 207 permanecem em quatro abrigos licenciados. Os dados são da plataforma Sispet RS, que faz o levantamento dos cães e gatos acolhidos após a tragédia.

Para custear a operação realizada nos abrigos, prefeitura e governo do Estado firmaram, em dezembro do ano passado, um acordo para um auxílio no valor de R$ 884 mil para a Capital. No entanto, a administração municipal afirma que apenas metade do recurso foi liberado até o momento.

Conforme a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), o valor foi definido com base nas informações da prefeitura quanto ao número de animais acolhidos durante a enchente. Segundo a pasta, o montante combinado já foi enviado para o município. Em nota, a Sema aponta que o repasse é único e que a prefeitura deve realizar a gestão do recurso junto aos abrigos.

Segundo a secretária municipal do Gabinete da Causa Animal (GCA), Tatiana Guerra, foram recebidos apenas R$ 442 mil. A outra parte seria liberada após a aprovação da prestação de contas parcial e prorrogação do contrato, o que ainda não aconteceu. A prefeitura garante que solicitou apoio do Ministério Público Estadual para garantir o repasse da segunda parcela dos recursos ainda em 2024, porém, não teve sucesso.

O convênio entre governos estadual e municipal faz parte do Programa Emergencial de Manejo da População de Cães e Gatos em Abrigos, anunciado pelo governador Eduardo Leite em agosto de 2024 com o objetivo de amparar os animais afetados pela tragédia climática.

Além dos 207 resgatados durante a enchente, outros 300 animais também são acolhidos pela Capital e aguardam a adoção. Esses não são reconhecidos pelo governo do Estado e não fazem parte do cálculo de valores repassados.