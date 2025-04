Boletim InfoGripe Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Casos de síndrome respiratória aguda grave aumentam e deixam Porto Alegre em alerta

Rio Grande do Sul também registrou crescimento, mas segue dentro do limite de segurança; tendência é que aumento se concentre em pacientes com idade menor do que dois anos e em idosos

27/04/2025