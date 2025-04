Carro pega fogo após bater em árvore na Avenida Oscar Pereira, em Porto Alegre

O Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atenderam a ocorrência. O veículo ocupava meia faixa da Oscar Pereira, no bairro Cascata , causando impacto no trânsito para quem seguia da Zona Sul em direção ao Centro. O trânsito foi liberado antes das 10h.

O condutor do veículo foi detido por um policial militar à paisana, pois apresentava sinais de embriaguez. O motorista chegou a fazer o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. Porém, há indícios de que ele pudesse estar sob influência de drogas.

O brigadiano informou que seguia no sentido contrário ao do condutor da Volkswagen Saveiro no momento do acidente. Segundo o relato, o veículo quase colidiu contra o dele, mas desviou em direção à árvore.