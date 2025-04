Acidente entre carro e dois caminhões provoca bloqueio de quase seis horas na BR-290, sobre a ponte do Rio Jacuí

Acidente envolveu um carro e dois caminhões no km 102 da BR-290, sobre a ponte do Rio Jacuí.

Um acidente envolvendo um caminhão que levava uma retroescavadeira e outros dois veículos causou bloqueio na BR-290, no sentido Capital-Interior, por volta das 10h desta segunda-feira (28). A colisão resultou em um incêndio na altura do km 102, sobre a ponte do Rio Jacuí, entre Porto Alegre e Eldorado do Sul.