Quatro caixas de vidro começaram a ser instaladas no topo do Viaduto Otávio Rocha, em Porto Alegre, que passa por uma grande obra de revitalização desde o final de 2022. As estruturas transparentes já estavam previstas no projeto, informa a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi). Elas farão parte do acesso às escadarias internas, que estavam bloqueadas para o público.

As escadarias internas do viaduto ligam o topo do passeio direto à Avenida Borges de Medeiros, sem a necessidade de descer para as ruas Fernando Machado ou Jerônimo Coelho. Antes da revitalização, grades de ferro isolavam o acesso.

As entradas do lado direito, no sentido Centro-bairro, foram retiradas pela prefeitura na década de 1970. Sendo assim, apenas as escadarias internas do lado oposto foram mantidas. Com a última revitalização do Viaduto Otávio Rocha, em 2001, o caminho chegou a ser reaberto ao público, mas devido a assaltos e atos de vandalismo, foi bloqueado.

— Era usado para largar produtos de roubo. Os assaltantes jogavam tudo lá para dentro. Encontramos uma série de documentos ali e entregamos para a polícia. Estava muito sujo, degradado — diz o secretário de Obras e Infraestrutura, André Flores.

— Com as caixas de vidro, vai entrar mais luz. Fica mais fácil de controlar. A estrutura de ferro estava muito feia. A volta deste acesso é um reencontro com a história do viaduto — completa o secretário.

Imagem que a prefeitura usa como base para projetar caixas de vidro no topo do Viaduto Otávio Rocha. PMPA / Divulgação

As caixas de vidro serão sustentadas por bases de ferro, que já foram instaladas nos quatro pontos. Depois, serão colocados dois vidros de 4 milímetros cada.

A estrutura que ficará ao lado do antigo Hotel Everest está quase pronta. Em paralelo, a empresa Concrejato, contratada pela prefeitura para revitalizar o viaduto, faz os reparos das escadarias internas, começando pela troca do cirex, material que reveste as paredes e os corrimãos.

Leia Mais Lixão a céu aberto na zona norte de Porto Alegre atrai aves e põe em risco aviões

Os acessos serão liberados junto com a entrega da revitalização do Viaduto Otávio Rocha, cuja previsão é o final do ano. Ainda não há decisão se as escadarias internas ficarão abertas durante as 24 horas do dia ou se serão fechadas durante a noite, depois que a obra ficar pronta.

— Queremos entregar funcionalidades ainda antes, como as calçadas no nível da Borges e algumas lojas — diz Flores.

Linha do tempo da revitalização do Viaduto Otávio Rocha