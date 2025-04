Cais Mauá entra nos preparativos finais para South Summit; veja como adquirir ingressos

Faltam poucos dias para Porto Alegre receber um dos maiores eventos de inovação da América Latina. A partir de quarta-feira (9), os armazéns do Cais Mauá, no Centro Histórico da Capital, abrem as portas para a quarta edição do South Summit Brazil 2025.

A programação vai até sexta-feira (11). E ainda dá tempo de participar.

Os ingressos para o South Summit 2025 podem ser adquiridos no site oficial do evento. As entradas estão disponíveis nas categorias Attendee (R$ 1.090), Business (R$ 3.899) e Executive (R$ 5.499), no quarto lote. Também é possível adquirir lotes corporativos com descontos.

A edição vai destacar temas como inteligência artificial e o futuro dos negócios. Grandes nomes do ecossistema global de inovação estarão presentes em palestras, painéis e debates.

Ingresso solidário

O South Summit Brazil destinou este ano mil ingressos gratuitos na categoria Attendee, com o valor financiado pelo evento e por parceiros. A iniciativa visa ampliar o acesso ao ecossistema de inovação.

Os ingressos serão distribuídos pelo governo do Estado, Instituto Caldeira e prefeitura de Porto Alegre a empreendedores identificados como impactados pelas enchentes de 2024.

Palco da inovação

Considerado um dos maiores eventos do ecossistema de inovação e negócios da América Latina, o South Summit tem transformado Porto Alegre num dos polos da cultura inovadora. Serão mais de mil investidores e 150 fundos de investimentos reunidos na edição deste ano.

Cinco grandes áreas pautam a temática este ano: sustentabilidade, digitalização, ecossistema, mudança social e "The Edge" (relacionado à biotecnologia, indústria 5.0 e experiência físico e digital). Inovações tecnológicas, tendências de mercado e desafios globais serão abordados dentro de cada grupo.

O Grupo RBS marcará presença na quarta edição do South Summit como Strategic Media Partner.

O local

Serão sete palcos de atrações. As atividades ocuparão 38 mil metros quadrados de área montadas em quatro armazéns do Cais Mauá.

Nesta segunda-feira (7), o espaço passava pelos preparativos finais. O local começou a ser montado no dia 17 de março para o evento. A escolha do cartão postal traz como marca a resiliência do Estado, já que o cais foi um dos pontos atingidos pela enchente.

Acessibilidade