Veneno altamente tóxico Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

"Boom" de escorpiões-amarelos preocupa moradores de Esteio; em uma rua, quase mil já foram capturados

Apesar de ser mais comum no verão, a presença da espécie na cidade não cessou com a chegada do frio. Números diminuíram, mas os animais começaram a aparecer dentro das casas

24/04/2025 - 17h04min Atualizada em 24/04/2025 - 17h04min Compartilhar Compartilhar