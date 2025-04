Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções em depósito em Gravataí

Um incêndio de grandes proporções atinge um depósito abandonado em Gravataí , na Região Metropolitana . Ninguém ficou ferido. As chamas seguem sendo combatidas na manhã desta segunda-feira (7).

O local fica às margens da RS-030, próximo à garagem da empresa de ônibus Sogil, no bairro Parque dos Anjos. A pista está bloqueada em direção a Glorinha.

O fogo começou por volta das 18h10min de domingo (6) e destrói materiais como grãos, plásticos, pneus e colchões no prédio, que está abandonado e sem identificação.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o local é de difícil acesso e há mais de seis metros de entulho no prédio. Ainda segundo a corporação, cerca de 70% do incêndio já foi combatido. O depósito tinha cerca de 70 metros de comprimento.