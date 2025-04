Bairros das zonas norte e leste de Porto Alegre completam 30 horas sem água

Um rompimento de adutora causa falta de água em 19 regiões das zonas norte e leste de Porto Alegre há 30 horas. O problema foi registrado na Estação de Bombeamento de Água Tratada Ouro Preto durante a manhã de domingo (20). No entanto, uma nova fuga de água foi detectada nesta segunda-feira (21).

Equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) estão instalando uma peça feita sob medida para a tubulação. Com isso, uma nova tentativa de restabelecimento do abastecimento será feita durante a noite desta segunda.