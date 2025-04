Após seis dias, iluminação pública em parte do trecho 1 da Orla é religada

Iluminação pública foi restabelecida em parte do trecho 1 da orla do Guaíba após substituição de equipamentos.

A energia elétrica foi restabelecida em parte do trecho 1 da orla do Guaíba nesta quarta-feira (16), após um esforço emergencial. O ponto afetado ficava entre a rotatória da Avenida Loureiro da Silva e a Rótula das Cuias, no sentido centro-bairro da Avenida Edvaldo Pereira Paiva.