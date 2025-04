Antigo posto de combustíveis da Redenção é demolido; terreno está limpo e nivelado para construção de espaço de lazer e comércio

O terreno triangular no encontro das avenidas Osvaldo Aranha e José Bonifácio já vem ganhando novos ares. Isso porque a obra no local, que ficou três anos parada, está avançando. Conforme a empresa Alegrow, que venceu o leilão para explorar comercialmente os 462 metros quadrados, toda a estrutura do antigo posto de gasolina que funcionava no local já foi demolida. O terreno está cercado com tapumes. O trabalho de fundação está previsto para iniciar na primeira quinzena de maio.