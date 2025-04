Alunos de São Miguel das Missões vencem HackaTchê Business no South Summit Brazil 2025

O projeto +Presença, criado por alunos da Escola Estadual de Educação Básica Padre Antônio Sepp , de São Miguel das Missões , foi o grande vencedor da edição deste ano do HackaTchê Business . O anúncio dos vencedores ocorreu na tarde desta quinta-feira (10), segundo dia do South Summit Brazil 202 5.

Em segundo lugar, ficaram alunos da Escola Estadual Apeles, de Porto Alegre, e em terceiro, uma equipe do Colégio Tiradentes, de Caxias do Sul. Antes do anúncio dos vencedores, as três equipes finalistas subiram ao The Next Big Thing Stage para apresentar suas propostas ao corpo de jurados. Cada equipe teve três minutos para realizar seu pitch, e mais dois minutos para responder perguntas.