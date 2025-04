Aeroporto Salgado Filho recebe um dos maiores aviões de carga do mundo

Quase um ano e meio depois, o aeroporto Salgado Filho volta a receber um avião de carga de grande porte dentro de seu complexo. Um Boeing 747, conhecido como "rainha dos céus" e uma das maiores aeronaves de carga do mundo, pousou no terminal de Porto Alegre na tarde deste domingo (19).

Essa é primeira vez que um avião desse porte pousa na Capital após a recuperação do aeroporto, realizada no ano passado depois dos estragos provocados pela inundação. A última ocasião em que um cargueiro desse tamanho esteve em Porto Alegre foi em novembro de 2023.

A aeronave é um modelo 747 400F, usado para transporte de carga em longa distância e com capacidade de acomodar até 100 toneladas. O avião, contratado pela DSV Global Transport & Logistics, é de origem norte-americana.

No voo que pousou em Porto Alegre, o 747 trouxe 40 toneladas de maquinário de alta tecnologia. A carga é uma encomenda da HT Micron Semicondutores, empresa brasileira que faz parte do grupo sul-coreano Hana Micron. O material desembarcado na Capital será usado na produção de uma nova linha de circuitos integrados semicondutores para o mercado de computadores e smartphones.

Camila Hermes / Agencia RBS

O diretor comercial da Fraport Brasil, Rodrigo Vieira de Sousa, afirma que esse voo demonstra a capacidade da infraestrutura da Fraport, que coloca o Estado como um possível destino de voos cargueiros para o Sul do país. Além disso, ele destaca a importância da extensão da pista do Salgado Filho, entregue em 2022, nesse processo. Segundo o executivo, os 3,2 mil metros de pista possibilitam diversidade de aeronaves de cargas no complexo.

— Este voo é um marco que demonstra uma oportunidade enorme para toda a cadeia logística do Estado, com possibilidade de processos mais rápidos, com maior fluidez na nacionalização das cargas e segurança nas operações.

O cargueiro pousou em Porto Alegre por volta das 16h21min deste domingo. A aeronave saiu do Aeroporto Internacional de Incheon (ICN), na Coreia do Sul, às 13h de sábado (19) e fez duas paradas técnicas antes de chegar à Capital. Ainda neste domingo, ele decola de Porto Alegre com destino à Argentina.

A aeronave

Modelo : Boeing 747 (B747 400F)

: Boeing 747 (B747 400F) Comprimento : 70,66 metros

: 70,66 metros Envergadura de 64,44 metros

de 64,44 metros Altura de 19,33 metros

de 19,33 metros Peso : vazia pesa 178.541 Kg

: vazia pesa 178.541 Kg Capacidade de carga: 100 toneladas