Shopping Iguatemi completa 42 anos de história em 2025. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Prestes a completar 42 anos, o Shopping Iguatemi de Porto Alegre se prepara para receber 20 novas marcas neste primeiro semestre de 2025. Nas últimas semanas, já chegaram ao empreendimento a ótica Zerezes, do Rio de Janeiro, e as lojas de moda Loft Style, de São Paulo, e a gaúcha Run More. Em pontos ainda vagos, tapumes antecipam outras novidades. Tem de marca esportiva da Alemanha até uma tradicional rede de livrarias (veja a lista ao final da reportagem).

Como já adiantado pela reportagem de Zero Hora, a grife francesa Chanel se instalará em um ponto de 89 metros quadrados no segundo piso. A marca estará em um corredor focado em moda de luxo, que recentemente perdeu a Louis Vuitton. A ocupação deste ponto ainda está sendo negociada pela gestão do centro comercial.

A Chanel ocupará um espaço deixado pela Porti, de roupas para crianças. A marca saiu não apenas do shopping, mas do Estado. Para substituí-la, o Iguatemi assinou contrato com a Hype Kings, do mesmo segmento, que prepara sua instalação. Ainda de moda, chegam ao Iguatemi neste primeiro semestre a Carolina Herrera, a Madre Reina e a Clifield.

Focada em tênis e roupas para prática esportiva, a alemã Adidas está abrindo sua segunda operação no Iguatemi. A loja ocupará um ponto de cem metros quadrados, no segundo piso, deixado há mais de um ano pela argentina La Martina, de moda masculina.

Para atender aos amantes de livros, o Iguatemi fechou acordo com a tradicional Livraria Travessa, do Rio de Janeiro. Será a primeira da marca no Rio Grande do Sul. Com teto vermelho, uma das principais características das lojas da rede, a operação gaúcha contará com mais de 50 mil livros à venda.

O Iguatemi não conta com uma livraria desde 2023, quando a Saraiva fechou sua loja no primeiro andar devido a uma crise financeira que levou a empresa à falência. No local, abriu uma unidade da Pompeia, de roupas.

No segmento de alimentação, o Mamma Mia abrirá sua segunda operação no shopping. Ficará na praça de alimentação do primeiro piso, com o modelo "express", que foca em pratos feitos. Sob administração de um novo CEO, Marcelo Borba, ex-gestor do grupo Iguatemi, a rede da serra gaúcha planeja expandir a marca para outros Estados. A nova operação da Mamma Mia no Iguatemi ocupará um espaço que estava destinado à Xbloom, de comida vegana, que tem a apresentadora Xuxa como sócia. Um tapume chegou a ser colocado anunciando a chegada da rede, mas a loja nunca inaugurou.

A rede goiana Milky Moo, de milk-shakes, também está chegando ao Iguatemi. Ficará em um local recém desocupado por uma loja de capinhas de celular. Em frente ao ponto, ficava um quiosque de picolés, que também deixou o shopping.

Antes mesmo de a Milky Moo inaugurar no Iguatemi, Milene Soares, 20 anos, passeava com um copo de milk-shake da marca na mão:

— Atravessei para comprar na loja do Country (shopping que fica do outro lado da rua). Legal que vai abrir aqui, sempre compro. Às vezes desisto pois tem muita fila — diz.

A Caracol, de doces, que faz chocolates em Gramado, inaugurou um quiosque no segundo piso. Pela proximidade da Páscoa, muitas empresas do segmento abrem lojas temporárias em shoppings. Mas esse não é o caso. Segundo a gerente da operação, Aline Stein, a marca veio para ficar e tem até planos de expandir no shopping caso o movimento seja bom.

— Já tem duas semanas que inauguramos. Está indo bem. Se melhorar, a ideia é transferir para uma loja maior no shopping — diz Aline. — Muita gente que nos conhece de Gramado tem vindo comprar aqui — acrescenta.

Quiosque da gramadense Caracol, de chocolates, no Iguatemi. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Reformas e mudanças

Uma das lojas com maior movimento do Shopping Iguatemi está prestes a aumentar de tamanho. A Zara, de moda, vai anexar ao seu espaço uma área de 400 metros quadrados que fica ao lado da sua operação. O local já está em obras.

Durante o período, a parte onde ficava a sessão de roupas masculinas está fechada. Os produtos para este público estão sendo expostos em um espaço improvisado na loja. A expectativa é de reabrir essa sessão em julho e entregar a ampliação completa da loja quatro meses depois.

— Era necessário, estava sempre cheio e com filas enormes no provador. Tinha roupas que eu via no site e aqui não tinha. Espero que esse problema seja resolvido — disse a advogada tributarista Luísa Marques, 56 anos.

— A sessão masculina era muito pequena. Agora, desse jeito (com o improviso), ficou ainda menor. Não achei o que procurava — reclamou o marido dela, Carlos Marques, 58.

Do mesmo segmento, a C&A também reformou sua megaloja, que ocupa partes do primeiro e do segundo piso do shopping. Ainda em 2023, a Renner investiu R$ 26 milhões para transformar sua operação do empreendimento, que tem três andares.

A Dvoskin Kulkes, de joias, também ampliou sua loja, passando de 65 para 110 metros quadrados. O investimento foi de R$ 3 milhões. Outra mudança foi no nome da marca, que passou a se chamar apenas Kulkes. A operação ganhou nova cara e uma área apenas para produtos da marca Rolex.

A Lugano, também de Gramado e especializada em chocolates, transferiu sua loja do segundo piso para um ponto menor no primeiro, que, por último, foi ocupado pela Wall Street Posters, de quadros.

E seguem desocupados os pontos deixados pela hamburgueria Bullguer, que ficava em frente ao Outback, e pela Body Shop, de perfumaria, no segundo piso, que deixou de vender seus produtos no Brasil.

Já um fechamento recente foi da loja First Class, de jogo de cama, que ocupava um espaço no primeiro piso. O período do contrato se encerrou e não foi renovado.

Nova praça de alimentação

Em janeiro, o Iguatemi Porto Alegre encerrou a operação da praça de alimentação que ficava no terceiro andar. Parte das 15 marcas que atuavam no local, a maioria de fast-food, se transferiu para outros pontos no shopping. Outras fecharam. Mini Kalzone e Burger King já tinham operações na praça de alimentação do primeiro piso.

O espaço onde ficava a praça está passando por uma grande transformação. A ideia é ter no local um jardim com árvores de verdade. Essa área vai abrigar quatro novos restaurantes que devem abrir as portas em julho. Apenas um já está definido: é o Locale, que já tem unidades em São Paulo.

A área comum entre os quatro restaurantes também vai ganhar novo mobiliário. Cada restaurante terá uma "varanda" para o jardim interno do shopping.

Próximas aberturas no Iguatemi