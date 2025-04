EPTC realiza operação com radares móveis semanalmente em vias de Porto Alegre. Anselmo Cunha / Especial

Em abril até agora, as maiores infrações por alta velocidade em vias urbanas de Porto Alegre foram cometidas por motociclistas. Os flagras foram realizados pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) com radares móveis durante a Operação Radar, realizada semanalmente na Capital.

A maior velocidade foi a de uma motocicleta a 130 km/h na Avenida Edvaldo Pereira Paiva (sentido Centro-bairro), durante a tarde do dia 3 — mais do que o dobro do limite permitido na via, de 60 km/h.

Na sequência, está outro motociclista, flagrado na Avenida Ipiranga a 115 km/h na tarde de terça-feira (15). E para completar o "top 3", mais uma moto a 115 km/h pega pelo radar móvel na Avenida Salvador França, na manhã do dia 5.

Somente na Avenida Ipiranga, a EPTC flagrou quatro carros acima de 100 km/h. Um deles estava a 111 km/h.

Todos os casos citados configuram infrações gravíssimas, que levam à suspensão do direito de dirigir, além de multa de R$ 880,41. Diretor de Operações da EPTC, Carlos Pires, diz que esse tipo de infração ocorre em diferentes horários do dia:

— Não é só de madrugada, como muitos pensam. É em qualquer horário, basta que o motorista ou motociclista queira correr. Peço que se respeite o limite da via. Se um veículo está a mais de 100 km/h e vem a acontecer um acidente, se não é fatal, o dano é bem grande — alerta Pires.

Infrações gravíssimas em alta

No ano passado, 165,7 mil motoristas e motociclistas foram multados por transitar em velocidade até 20% acima da permitida em vias de Porto Alegre. Outros 24,9 mil foram flagrados a velocidades entre 20% e 50% acima do limite. Somando as duas categorias, o número total de infrações cresceu 1,4% em relação a 2023 e quase 10% desde 2021 (veja os dados no gráfico abaixo).

Nos casos de multas por velocidade 20% acima do permitido, houve leve queda de 2021 para 2022. O número voltou a crescer em 2023, mas caiu novamente em 2024 (165,7 mil).

Nas infrações gravíssimas, no entanto, o número têm crescimento contínuo nos últimos anos, com alta de 38,8% entre 2021 e 2024.

Embora o total de multas possa crescer também por haver mais fiscalização, nem sempre indicando maior imprudência dos condutores, outro dado da EPTC dá um indicativo de que o excesso de velocidade se tornou mais recorrente.

Entre janeiro e setembro de 2024 (dados disponibilizados até agora), dos 254,7 milhões de veículos que passaram por radares fixos ou lombadas eletrônicas em Porto Alegre, 102.288 estavam acima da velocidade permitida. O percentual é de 0,04%. Entre 2021 e 2023 esta taxa para o mesmo período foi sempre menor, de 0,03%.

Pontos de fiscalização

Segundo a EPTC, os pontos de fiscalização são definidos com base em estudos técnicos. O mapa interativo com os locais de todos os medidores eletrônicos de velocidade do tipo portátil (radar), "fixo redutor" (lombada eletrônica) e do tipo "fixo controlador" (pardal) está disponível para consulta no portal EPTC Transparente.