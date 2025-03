Trecho da BR-116 em Esteio tem nova mudança no tráfego devido a obras

Obras em Esteio integram conjunto de melhorias na rodovia entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) alerta aos usuários da BR-116, que a rodovia terá nova mudança no tráfego no trecho em obras, no km 256, em Esteio, próximo ao Parque de Exposições Assis Brasil (Expointer).

A mudança, que começa nesta quinta-feira (13), afeta os motoristas que utilizam a estrada no sentido Vale do Sinos-Porto Alegre. No local ocorrem as obras de construção do complexo viário de Esteio.

Com a mudança, os veículos serão direcionados para o novo viaduto da duplicação de Esteio, nas proximidades da Votorantim. O tráfego seguirá por esse viaduto até o portão principal do Parque Assis Brasil, com o fluxo seguindo pelo desvio já existente, que utiliza parte da Avenida Independência (rua lateral).

A mudança não afeta a circulação pela pista sentido Capital-Interior, que seguirá operando normalmente.

Dnit apresenta esquema de como ficará o tráfego com o novo desvio em Esteio. Dnit / Divulgação