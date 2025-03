PL tem espaço semelhante ao MDB na prefeitura de Porto Alegre, avalia braço direito de Melo; veja relação

A distribuição de espaços políticos no novo governo de Sebastião Melo leva em conta, primordialmente, a força dos partidos aliados na Câmara Municipal de Porto Alegre . O diagnóstico foi feito por André Coronel , secretário Geral de Governo da prefeitura e braço direito de Melo, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Ainda que o cálculo não seja matemático, conforme Coronel, o PL da vice-prefeita Betina Worm tem atualmente espaço político proporcional àquele ocupado pelo MDB do prefeito Sebastião Melo. A análise considera a distribuição de cargos comissionados (CCs) no primeiro, segundo e terceiro escalões da prefeitura.

— É equilibrado (o espaço do PL) junto com o MDB. Não é tão matemático isso (de distribuição dos cargos). Então, é levada em conta uma série de fatores. Mas, o principal fator, digamos assim, é essa composição política da vereança — apontou Coronel.

— A gente fez uma composição equilibrada. A gente leva muito em conta as lideranças da Câmara de Vereadores. Como base para a instituição do governo, temos a representatividade que cada partido tem na Câmara. Então, por exemplo, o PL é a maior bancada, tem quatro vereadores. O PP e o Republicanos têm três vereadores. O MDB tem três vereadores. Há um certo equilíbrio entre essas forças — disse Coronel.

A acomodação de aliados é um desafio político para o núcleo de governo, uma vez que a segunda gestão de Melo conta com mais partidos e com legendas que ganharam corpo na comparação com o primeiro mandato. O secretário Geral de Governo garante que se ampliou a exigência de qualificação entre os CCs indicados pelos partidos.