Morre o tradicionalista Rodi Borghetti, aos 92 anos

Rodi foi patrono da Semana Farroupilha, em 2010. Felipe Basso, Especial

Importante nome do tradicionalismo, Rodi Pedro Borghetti morreu na noite de segunda-feira (17), aos 92 anos. Borghettão, como carinhosamente era conhecido, era pai de Marcos Borghetti e do músico Renato Borghetti.

"Com muita tristeza noticio o falecimento de meu pai, o 'Borghettão'. Com certeza está fazendo uma linda cavalgada no céu", escreveu Renato Borghetti no Instagram.

Antes, Marcos Borghetti também se pronunciou sobre a morte do pai. Ele publicou um breve texto no Facebook.

"Meu velho querido partiu hoje (segunda-feira) serenamente e rodeado de muito amor, um ciclo de vida lindo e completo, mas que baita falta tu vais fazer pai", escreveu Marcos.

A causa da morte não foi divulgada. A despedida de Borghettão ocorrerá na quarta-feira (19), em velório no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, das 9h às 14h.

"Certamente um bom cavalo bem encilhado te espera para novas cavalgadas. Segue em frente xiru, e zela por nós aqui embaixo. Te amo eternamente", seguiu a mensagem de Marcos.

Trajetória

Em sua extensa trajetória em prol da cultura gaúcha, foi patrão do CTG 35 – um dos mais tradicionais de Porto Alegre – em diversas ocasiões desde a década de 1960. Em 2010, foi nomeado patrono da Semana Farroupilha no Estado.

Borghettão presidiu o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, criou a Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha e foi presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) por dois mandatos.

"No domínio do tradicionalismo – e nos outros domínios – é figura respeitada, e sempre que ele pede a palavra, todos se calam. É uma façanha, que ele atinge porque sempre foi honesto no trato pessoal e respeitador de opiniões alheias. Enfim, o Borghetti é incombustível. Um fogo que nunca se apaga" diz a mensagem do escritor Luiz Antonio de Assis Brasil, publicada no livro Rodi Pedro Borghetti - A memória escrita, biografia de Borghettão escrita pelo jornalista Rossyr Berny.

Além das façanhas tradicionalistas, teve importante atuação no ramo imobiliário. Foi eleito o primeiro presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3º Região (Creci), cargo ao qual foi reeleito em oito oportunidades entre 1962 e 1970.