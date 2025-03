Morre Gilberto Venossi Barbosa, referência nacional em cirurgia cardiovascular

Médico era uma referência em cirurgia torácica e cardiovascular. Acervo Fotográfico e Audiovisual do Palácio Piratini / Reprodução

Morreu neste último domingo (16), em Porto Alegre, o médico Gilberto Venossi Barbosa, aos 85 anos.

Referência em cirurgia torácica e cardiovascular, era titular da cadeira 35 da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina (ASRM) e teve uma trajetória marcada pela dedicação à formação médica e pelo avanço da especialidade no Brasil.

Fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV) no biênio 2009 e 2010, Barbosa foi homenageado pela entidade, que destacou sua atuação ao longo de mais de 50 anos na Medicina. Foi também Secretário da Saúde e do Meio Ambiente no governo de Alceu Collares, em 1994.

"Idealizador e incansável nos trabalhos pela educação, foi responsável pelo início da organização da Residência Médica e Especialização em Cirurgia Cardiovascular no país, sendo um dos idealizadores da implementação do acesso direto para a formação na área", disse a nota de falecimento da SBCCV.

O médico também foi presidente da Sociedade Gaúcha de Cirurgia Cardiovascular (SGCCV), diretor de departamentos da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e idealizador do Hands-on, modalidade de treinamento prático que teve início no 37º Congresso da SBCCV, em 2010.

Trajetória

Filho de Célio Ferreira Barbosa e Célia Venossi Barbosa, Barbosa nasceu em 30 de julho de 1939, em Passo Fundo. Formou-se em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 1964 e especializou-se em Cirurgia Geral e Cirurgia Cardiovascular. Em 2009, obteve o título de doutor em Cirurgia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Ele também realizou Fellowship em Cirurgia Cardiovascular no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo, e atuou como professor visitante em instituições internacionais, como o Harefield Hospital, em Londres, no St. Michael's Hospital, em Toronto e no Buffalo General Hospital, em Nova York.

No Brasil, ocupou cargos de destaque, como chefe do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e cirurgião nos hospitais Mãe de Deus e Moinhos de Vento, na Capital, além dos hospitais Unimed e Pompéia, em Caxias do Sul.

Foi ainda professor do Departamento de Cirurgia da UFRGS e coeditor da Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular.

Homenagens

Ao longo da carreira, Barbosa também participou de diversas entidades médicas, sendo membro titular da SBCCV e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica.

Além disso, também integrou instituições internacionais como a European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) e a Society of Thoracic Surgeons (EUA).

A cerimônia de despedida ocorre nesta segunda-feira (17), no Cemitério Ecumênico João XXIII, em Porto Alegre, na Capela 9, das 9h às 16h.