Melo pede para população "retardar" saída de casa nesta terça para trabalhos de recuperação: "Vão contribuir muito"

— Aquelas pessoas que puderem retardar sua saída amanhã de manhã, vão contribuir muito. Porque quando as pessoas não saem para a rua, isso permite que os terceirizados da prefeitura e os próprios funcionários públicos possam agir com mais rapidez — afirma.

Melo concedeu entrevista coletiva no Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade (Ceic). Ele afirmou que a Defesa Civil municipal emitiu alertas sobre a passagem do temporal para que as pessoas se preparassem e que as equipes da prefeitura estão mobilizadas para atender as ocorrências.

Estações de tratamento sem energia

Confira a íntegra da nota do Dmae

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) 16 está equipada com dois geradores. Ambos apresentaram falha de acionamento durante o temporal desta segunda-feira, 31. As equipes do Dmae trabalharam, ao longo de toda a noite, no levantamento das informações sobre o ocorrido. O Departamento e a empresa prestadora de serviços realizarão uma reunião de alinhamento, com o objetivo de qualificar as ações nos próximos episódios de chuva intensa.