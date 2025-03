Chuva prejudica ensaios de escolas de samba neste domingo em Porto Alegre

Imperadores trocou desfile na Orla por prática de bateria. Renan Mattos / Agencia RBS

Esperada por milhares de gaúchos esbaforidos de calor, a chuva que marcou este domingo (9) acabou prejudicando a preparação de duas das mais tradicionais escolas de samba de Porto Alegre para o Carnaval.

Os ensaios de rua da Imperadores do Samba e da Bambas da Orgia, previstos para ocorrer em dois locais a céu aberto na Capital, foram cancelados por conta do mau tempo e substituídos por atividades em ambiente fechado.

O Carnaval dos grupos Ouro e Prata vai ocorrer nos dias 14 e 15 de março, quando haverá apresentações de escolas da Capital e da Região Metropolitana (veja a ordem e os horários no fim da reportagem).

A Imperadores do Samba havia programado um ensaio de rua para as 17h. Os integrantes, que fariam uma simulação do desfile do próximo final de semana (apenas sem as fantasias a serem usadas na data oficial e os carros alegóricos), sairiam das proximidades do Estádio Beira-Rio, pela Orla, até as imediações da sede localizada na Avenida Padre Cacique.

Com a chuva insistente, no entanto, o evento foi substituído por um ensaio técnico da bateria na quadra da escola. Apenas os integrantes da bateria e alguns familiares estavam presentes.

Já a Bambas da Orgia havia previsto a abertura da quadra para as 14h, com concentração às 18h e início do desfile na rua às 19h, junto à sede no número 1.387 da Rua Voluntários da Pátria, no bairro Floresta. Também em razão do mau tempo persistente, a decisão foi de manter a atividade no interior do barracão, com entrada gratuita para os interessados em acompanhar a prática.

Bambas abriu as portas da quadra para o público. Marcelo Gonzatto / Agência RBS

No começo da noite, quando a bateria se preparava para entrar em ação, o público ocupava parte do espaço ao redor.

— Iríamos desfilar pela Voluntários, como costumamos fazer, mas decidimos transferir a atividade para a parte interna porque sempre há o risco de estragar os instrumentos. Em outro ensaio de rua que fizemos recentemente, caiu um temporal e estragou um cavaquinho, por exemplo — afirmou presidente da Bambas, Fátima Sampaio.

Como as escolas realizam uma série de treinos técnicos e de rua, a avaliação é de que o mau tempo deste domingo não vai comprometer o desempenho a partir do dia 14 de março no sambódromo do Porto Seco.

Confira a ordem dos desfiles na Capital

Sexta-feira, 14 de março

Grupo Prata

21h30min - Filhos de Maria

- Filhos de Maria 22h35min - Protegidos da P. Isabel

- Protegidos da P. Isabel 23h40min - Realeza

Grupo Ouro

0h45min - Fidalgos e Aristocratas

- Fidalgos e Aristocratas 2h - Acadêmicos de Gravataí

- Acadêmicos de Gravataí 3h15min - Copacabana

- Copacabana 4h30min - Imperadores do Samba

- Imperadores do Samba 5h45min - União da Vila do IAPI

Sábado, 15 de março

20h - Tribo carnavalesca Os Comanches

Grupo Prata

21h - Academia de Samba Praiana

- Academia de Samba Praiana 22h5min - Unidos de Vila Mapa

- Unidos de Vila Mapa 23h10min - Império da Zona Norte

- Império da Zona Norte 0h15min - União da Tinga

Grupo Ouro