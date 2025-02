Vereadores de Porto Alegre iniciam mandatos com criação de 104 frentes parlamentares; veja os temas

Os vereadores de Porto Alegre abriram os seus mandatos de quatro anos com a criação de 104 frentes parlamentares (veja a lista abaixo), isto é, grupos de trabalho formados para acompanhar temas determinados. Na lista, há frentes sobre temas mais delimitados, como a das Escolas Abertas aos Finais de Semana (do vereador Giovane Byl, do Podemos), e outras sobre assuntos mais amplos, como a de Integração dos Povos e Relações Internacionais (do vereador Aldacir Oliboni, do PT).