Trensurb amplia oferta de trens com ar, mas vagões sem o equipamento registram temperatura que passa dos 36ºC

O calor recorde no Rio Grande do Sul tornou mais complicada a viagem de quem necessitou do transporte coletivo nesta terça-feira (11). Em vagões da Trensurb que não têm equipamentos de ar-condicionado, Zero Hora chegou a registrar temperaturas superiores aos 36ºC, às 11h. A empresa afirma que ampliou a oferta de trens com ar-condicionado (leia nota na íntegra abaixo).