Sem previsão de data para revitalização, trecho 1 da Orla segue interditado e com estruturas destruídas 

Nove meses após a enchente de maio de 2024, o trecho 1 da orla do Guaíba permanece interditado e sem prazo para ser revitalizado. O espaço encontra-se esvaziado, com grama alta, marcas da inundação no concreto, entulhos, vidros quebrados, banheiros destruídos e paredes das estruturas que abrigavam os bares quebradas.

A reportagem de Zero Hora percorreu, na tarde desta segunda-feira (24), o trecho, que vai da Usina do Gasômetro até próximo à Rótula das Cuias. Os bares estão todos fechados e banheiros químicos foram instalados em frente aos sanitários permanentes desativados. Placas indicam a interdição, mas não há isolamento no trecho e pessoas circulam normalmente pelo local.