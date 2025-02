Tramita na Câmara de Vereadores de Porto Alegre um projeto de lei que proíbe a instalação e manutenção da chamada "arquitetura hostil" em espaços públicos e privados na Capital. Na prática, são estruturas que afastam moradores de rua de locais cobertos, viadutos e marquises, ou de mobiliários urbanos, como bancos de praça. Se a lei for aprovada e sancionada, esses objetos devem ser removidos em até um ano.

"Entende-se por arquitetura hostil qualquer intervenção ou estratégia que utilize materiais, estruturas, equipamentos ou técnicas de construção ou disposição de objetos com o objetivo de afastar ou restringir, no todo ou em parte, o uso ou a circulação de pessoas", descreve a proposta da vereadora Cláudia Araújo (PSD).

A autora do projeto diz que, se a lei for for aprovada, a fiscalização deverá ser feita pela Secretaria Municipal de Segurança.