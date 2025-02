Prédio de contêineres atingido por incêndio em Porto Alegre estaria irregular, diz prefeitura

O proprietário da edificação discorda e sustenta que cumpriu as normas para a instalação do empreendimento. A Polícia Civil investiga os fatos relacionados ao incêndio e apura também a legalidade da instalação.

A edificação, que funcionava como moradia em sistema de hospedagem, tinha 36 das 41 unidades ocupadas até o sábado. Na tarde do incêndio, 11 moradores estavam no local. Ninguém ficou ferido.

Contudo, o proprietário do empreendimento, Marcelo Nunes, afirma que, quando a edificação foi composta, em 2017 , teria sido informado de que não havia regulamentação para construções com contêineres.

Um dos principais exames periciais que estão em andamento vai descrever os materiais empregados na construção. Há diferentes versões sobre o que foi observado no local. os bombeiros retornaram à cena do incêndio na segunda-feira (3), quando um novo foco de chamas surgiu e precisou ser combatido.

Investigação

Mocciaro destaca que a oitiva do empresário fica para a conclusão para que a polícia possa confrontar as declarações com as provas colhidas no curso do inquérito.