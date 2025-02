Prazo para pagar o IPTU de Porto Alegre com desconto termina nesta sexta-feira

Até o momento, a prefeitura de Porto Alegre arrecadou R$ 180 milhões com a cota única do IPTU. Jefferson Botega / Agencia RBS

Termina nesta sexta-feira (7) o prazo para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2025 com desconto de até 11% para quem optar pela cota única. Os documentos podem ser emitidos no site da prefeitura da Capital ou no aplicativo 156+POA.

Além do desconto fixo de 5%, a Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) oferece reduções adicionais de 3% para pessoas físicas e 4% para pessoas jurídicas, desde que o imóvel não tenha débitos inscritos em dívida ativa, além de até 3% para quem solicitou Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSE) ao longo de 2024.

Para obter a guia pelo WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número (51)3433-0156. No atendimento automático, selecione a opção IPTU 2025 e siga as instruções enviadas. O contribuinte terá acesso à guia instantaneamente.

No site, o documento está disponível na opção "Emitir Guia". Em ambos os canais, é necessário informar o CPF do proprietário e a inscrição do imóvel. Quem não souber a inscrição pode consultá-la nos mesmos canais.

Quem não optar pelo pagamento em cota única terá o tributo automaticamente parcelado em até 10 vezes sem juros, com o primeiro vencimento em 10 de março. As guias para parcelamento estarão disponíveis no site e no WhatsApp na segunda quinzena de fevereiro.

Até o momento, a prefeitura arrecadou R$ 180 milhões com a cota única do IPTU, sendo que cerca de 24% dos pagamentos foram realizados via Pix.

Cálculo e descontos

Para consultar a base de cálculo e os descontos aplicados no IPTU 2025, basta acessar no site do IPTU a aba "Cálculo", inserir o número de inscrição do imóvel e o CPF do proprietário.

Além do detalhamento do tributo, o contribuinte pode verificar o valor do desconto por antecipação, notas fiscais e benefício da calamidade, quando aplicável.

Zero Hora também disponibilizou uma calculadora para o valor do imposto. Você pode acessar neste link.

