 "Porto Alegre é demais" vira hino informal da cidade; assista

No terceiro episódio da temporada Hinos de POA, do Perimetral Podcast , os convidados Isabela e José Fogaça mergulham na história e nas emoções por trás da música "Porto Alegre é demais", hino informal da capital gaúcha.

A canção, que celebra o amor pela cidade, ganhou reconhecimento internacional com versões em diferentes idiomas - reflexo da universalidade da canção.

Durante o programa, os Fogaça compartilham detalhes sobre o processo criativo, a inspiração por trás da música e a evolução ao longo dos anos, desde a primeira gravação no início da década de 1990 até se tornar um símbolo de Porto Alegre. A música se tornou uma expressão de amor pela capital gaúcha, alcançando reconhecimento internacional com versões em francês, italiano, espanhol, inglês e japonês.

José Fogaça, ex-prefeito e ex-senador, revelou que a inspiração para a música surgiu em uma noite de saudade em Brasília, entre 1988 e 1989. Apesar de sua admiração pelo Distrito Federal, ele ansiava pelo retorno a Porto Alegre, sua cidade natal e do coração.