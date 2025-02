População de áreas de risco ainda não recebeu treinamento sobre totens da Defesa Civil de Porto Alegre

Totens contam com câmeras e alto falante. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Instalados em áreas de risco de Porto Alegre, os totens do sistema de monitoramento e alerta da Defesa Civil municipal estão ativos desde o dia 15 de janeiro. Apesar disso, o treinamento da população destas localidades sobre como proceder em caso de desastres ainda não foi realizado. Segundo o órgão, as orientações devem ser finalizadas até a metade do ano.

A Defesa Civil garante, porém, que, em caso de emergência, o sistema de monitoramento e alerta já possui funcionalidades que permitem a utilização mesmo antes dos treinamentos com a população. Além disso, reforça que a presença dos totens não substitui a atuação direta dos agentes.

O órgão afirma ainda que estão sendo realizadas reuniões para definir as datas para os treinamentos. Ainda não há um cronograma fechado. As subprefeituras teriam solicitado que as atividades tivessem início após o fim do período de férias de verão, garantindo maior participação da população.

As capacitações informariam aos moradores o que fazer diante de cada alerta emitido pelos totens, além de explicarem as funcionalidades dos equipamentos.

Os equipamentos foram instalados em 10 áreas de risco da Capital, sendo oito atingidas pela enchente de maio de 2024 e duas com alto perigo hidrológico (veja no mapa abaixo). Os totens são parecidos com postes. Eles estão equipados com quatro câmeras em cada lateral, uma câmera 360º, estação meteorológica, giroflex e alto falantes que podem comunicar alertas pré-definidos ou mensagens de voz ao vivo, enviadas a partir do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre (Cemadec).

As ações integradas da Defesa Civil para resposta a desastres incluem ainda a implementação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, compostos por voluntários, atualização do Plano de Contingência, visitas às comunidades e reuniões com líderes comunitários.

