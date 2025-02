Peru "amuleto" do Ypiranga no Gauchão 2025, Uru passeia por Porto Alegre; veja vídeo

Com caminhar manso e "exibido", um peru chamou a atenção de quem aproveitou a manhã desta quinta-feira (20) para passear pela orla do Guaíba, em Porto Alegre. Trata-se de Uru, animal de estimação do comerciante Alceno Barreta, 57 anos, e da estudante Zitamara Banaszesky, 32, que é apontado como "amuleto" do Ypiranga de Erechim no Gauchão 2025.

O objetivo dos tutores é levar Uru ao Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, para acompanhar a partida entre Monsoon e Ypiranga às 19h da noite de hoje, pela Taça Farroupilha.

Enquanto o horário do jogo não chega, o peru, que tem pouco mais de dois anos, aproveita para passear pela capital dos gaúchos.

— Viemos a Porto Alegre para fotografar ele na Usina do Gasômetro, no Beira-Rio, na Arena, no aeroporto Salgado Filho e na estátua do Laçador. Se der tempo, planejávamos levar ele no Centro e no Camelódromo — conta Zitamara.

O nome surgiu de quando o animal era ainda mais jovem, época em que seu grugulejar era similar a "Uru".

Acostumado a viajar

A ideia de passear com Uru surgiu de outros passeios que o casal realizou com o animal, que já viajou para Chapecó (SC) e para a Festa da Uva, em Caxias do Sul. Nos jogos do Ypiranga em casa, a estreia do espaço pet no estádio Colosso da Lagoa possibilitou a entrada de Uru.

— Como ele é muito mansinho com as pessoas e adora tirar fotos, pensamos que seria legal (passear com o peru). Ele entra nas lojas em Erechim, as pessoas gostam muito dele— explicou.

E o reconhecimento como "amuleto" da equipe do norte do Rio Grande do Sul não é por acaso. O Ypiranga venceu as três partidas em que Uru esteve presente nas arquibancadas do Colosso da Lagoa neste ano: 2 a 1 contra o Monsoon; mesmo placar da vitória sobre o Guarany de Bagé, e 1 a 0 no confronto com o Brasil de Pelotas. Todos os confrontos válidos pelo Gauchão.

Os tutores contam que na única partida em que o Uru não foi ao estádio, a equipe de Erechim perdeu por 1 a 0. Foi contra o Grêmio, no último sábado (15).

— Ele não pôde entrar por questões de segurança na área pet. E coincidentemente ou não, o Ypiranga perdeu. Durante as partidas ele se comporta bem só observando tudo a sua volta e esperando as pessoas virem tirar fotos, ele adora tirar fotos (risos) — brinca Zitamara.

A rotina de Uru

Se fosse jogador, Uru poderia ser um verdadeiro camisa 5 ou zagueiro. Isso porque o peru, apesar de mansinho, é o protetor da casa de Barreta e Zitamara.

— Ele fica na frente de casa, se chegar alguém já me chama, é o "cão" da casa, o perucão — conta o comerciante Alceno Barreta.

No pátio, Uru convive pacificamente com cães, gatos e coelhos. Os tutores contam que o animal desperta cedo e logo acorda todo mundo.

Sua alimentação é à base de ração e milho, mas Uru também gosta de arroz e frutas.

— Acorda todo mundo, come um pouco, toma água e já quer sair para passear — diz Zitamara.